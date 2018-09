Lo que opina Herrera sobre el agrio desencuentro de Aznar con Rufián e Iglesias

Tiempo de lectura: 1



"Ayer comparecía José María Aznar para un asunto que está en varios juzgados. La caja B del PP de la que nadie se cree que él no conociera nada, eso es evidente. Aunque no estuviera a lo mejor él en esos asuntos. Pero lo importante de la Comisión de ayer en el Congreso es que Aznar le pone de los nervios a estos de la extrema izquierda. Que no pudieron debatir con él en el Congreso cuando era presidente y han dicho: 'es nuestra oportunidad de decir que es el gran Satán'. Claro, han de tener cuidado porque parlamentariamente Aznar está muy por encima de este par de cantamañanas. Y cuando se enfada es temible. Es un tipo duro de pelar que no defraudó. Le prepararon una encerrona y salió de esa encerrona dando un repaso... entre otros a Iglesias. Ya digo que van a soltar frasecitas, para quedar bien ante la pequeña posteridad de un tweet. Luego recibe la que reciben. Le quitó el titular Aznar a Iglesias: 'Usted es un peligro para la democracia y las libertades'. Ha dicho que quiere volver cuando se lo pidan, que se lo pasó muy bien. La verdad es que fue Aznar en estado puro"