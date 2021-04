Lo que los candidatos a la Comunidad de Madrid te dijeron con los gestos que los retrata más que las palabras

¿Quién ha ganado y quién ha perdido el debate entre los candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid? Este jueves en 'Herrera en COPE' Julian Reyes, coach en comunicación, ha analizado el lenguaje no verbal de los dirigentes de los seis partidos en liza porque las "coordenadas del cuerpo dicen más todavía que las palabras".

"Ayer no hubo una ganadora, no hubo un ganador. Creo que ninguno cometió grandes errores y que ninguno tuvo aciertos realmente notables. Sí me pareció que tuvo el debate momentos de tensión, pero no creo que se llegara al tono faltón", ha dicho el experto. Para Reyes, lo más llamativo ha sido "el exceso extraordinario de datos" en los discursos de los candidatos.

Pese a ello, "los estilos de comunicación son muy diferentes y los estilos de liderazgo" también. El experto ha dicho que la perspectiva de Pablo Iglesias en el plató era privilegiada porque desde los laterales puedes ver "todo de frente y tú diriges y coordinas tu mirada hacia quien tú quieres".

La "mirada permanente de Pablo Iglesias fue a Ayuso con intentos de desestabilización a través de preguntas". La candidata del PP "aguantó muchísimo todas esas preguntas y se mantuvo firme".Cuando "Pablo Iglesias no conectaba con la mirada con Ayuso, no conectaba con nadie", ha dicho Reyes.

En lo que respecta a Gabilondo, el coach ha dicho que el socialista estaba "incómodo" con este formato muy posiblemente "por su perfil" de persona moderada. Además, ha destacado que se reafirmase ante Ayuso diciendo que él es el candidato del PSOE y no Pedro Sánchez. "No había ninguna alusión directa", fue Gabilondo el que quiso decirlo.

Por otro lado, Reyes ha destacado que fuera Gabilondo quien se dirigió a Pablo, sin mentar su apellido, como Iglesias se había dirigido antes a él como Ángel, sin llamarlo Gabilondo, para decirle que tienen doce días para ganar las elecciones, pero sin mencionar a Mónica García, la candidata de Más Madrid. "En ese momento Gabilondo está sentenciando a los que él considera con esa frase líderes de la izquierda", ha señalado el experto. "No tiene desperdicio la mirada de Mónica García", ha manifestado.