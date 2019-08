¿Qué hay detrás del 'plantón' de 50 minutos de Sánchez al Rey?

Los tertuliano de 'Herrera en COPE' han analizado esta falta de respeto del presidente en funciones a Don Felipe. Para Sostres, llegar tarde a ver al Rey "es una horterada". "No llegas tarde salvo que tuvieras algo imprevisto. Tú organizas el día para no llegar tarde a ver al Rey", ha señalado.

Jorge Vilches descarta que sea un fallo de política de imagen, "porque es lo que más cuidan Sánchez e Iván Redondo". "A mí me da que ese retraso de 50 minutos es deliberado para devolver al Rey el comentario de la necesidad de desbloquear las instituciones y que no repitan las elecciones, algo que me da que sentó muy mal en Moncloa. Felipe VI está teniendo un papel político derivado de la inestabilidad política. Y este gesto responde a un deseo de acotar los límites políticos del Rey. No es una cuestión de imagen o de mala educación, es un gesto político de Sánchez", ha señalado.

Mamen Gurruchaga tampoco cree que sea una mera anécdota. "Considerar que los empresarios del turismo son más importantes que el Rey es un intento deseado de banalizar su imagen. Nadie se habría permitido darle un plantón de 50 minutos al Rey. Es el deseo de decir que la monarquía no es nada en este país. Este sector de los socialistas quiere que llegue la III República. ¿Cuál es la manera de mitigar la fuerza de la monarquía? Banalizándola", ha concluido.