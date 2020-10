¿Puede el Congreso salvar a Iglesias de ser investigado por el caso Dina?

¿Cuál es el recorrido judicial que tiene ahora este caso? Pablo Iglesias goza de la condición de aforado por ser miembro del Gobierno y diputado. Por tanto, es el Supremo y no un tribunal ordinario quien debe juzgarlo. De ahí que el juez del caso pide su imputación al Supremo.

Antes, el informe deberá pasar por la Fiscalía, controlada por la exministra socialista Dolores Delgado. En una intervención en el programa "Herrera en COPE", el juez Vázquez Taín cree que los 63 folios del auto del juez están llenos de "datos objetivos y es una exposición razonada", por lo que no vería lógico que la Fiscalía se opusiera. "Vamos a ver si la Fiscalía es capaz de ofrecer un relato alternativo y si cree en la inocencia y en la Justicia. Porque si es así, permitiría que Iglesias declare ante el juez", ha señalado.

El informe de la Fiscalía pasaría al Supremo para que dilucide si hay indicios o no para abrir una causa. Si así lo considerán, se enviaría una petición de suplicatorio al Congreso para que Iglesias pueda ser juzgado. Al gozar de inmunidad, Iglesias no podría ser juzgado a no ser que se suspenda dicha inmunidad, perdiendo su escaño o a través de ese suplicatorio. De acuerdo con los artículos 13 y 14 del Reglamento del Congreso, el presidente de la Cámara tiene que remitirlo a la Comisión del Estatuto de los Diputados y después elevarlo al Pleno para que se pronuncie sobre su autorización. "Veremos qué postura toman estos amigos del Gobierno a la hora de poder investigar a un vicepresidente", señala Vázquez Taín. Para conseguir esa mayoría, el PSOE debería votar a favor de investigar a Iglesias.

Si se denegara el suplicatorio, la causa penal ha de ser archivada sin que se pueda reabrir en un futuro cuando el parlamentario cese en el cargo. Eso sí, habría que fundamentarlo muy bien porque la decisión puede ser revisada y anulada por el Tribunal Constitucional.