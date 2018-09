La profecía de Herrera cuando se cumplan 200 días del gobierno de Sánchez

Tiempo de lectura: 1



"Diez años es lo que quiere Pedro Sánchez para dejar este país como un solar. Porque como siga con las acciones de "prueba error" éste a los doscientos días deja una España que no la va a conocer nadie", ha vaticinado. "A ver cómo se enfrenta a esta desaceleración de la economía, con además otros indicadores de gran preocupación. El alza del precio de la vivienda - ojo con las burbujas del ladrillo, que sabemos a dónde nos llevan - el alto precio del petróleo y de materias primas estratégicas, que no tenemos y que debemos comprar. Además, sabemos que el Banco Central Europeo (BCE) abandona el programa de compra de deuda. Lo cual quiere decir que la gente de Economía no tiene que ponerse las pilas sino enchufarse a los dos enchufes redondos", ha añadido.