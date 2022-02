La prevención, el mejor tratamiento contra los abusos sexuales a menores

Nos detenemos en esta historia: “Juzgan a un profesor acusado de acosar y abusar sexualmente de una alumna de 12 años durante 3 cursos escolares” que sucedió en Málaga y que este martes llega a juicio

Todo comenzó en 2014. En este año, según las conclusiones iniciales presentadas por la Fiscalía, el procesado pidió permiso a los padres de los niños para poder crear un grupo de WatshApp, a través del cual, obtuvo los contactos de los alumnos de la clase de la que era tutor.

Y, así, comenzaron las conversaciones con la víctima. Primero relacionadas con el ámbito escolar y después se desvió al plano privado. El profesor, aprovechaba ratos libres de la niña, como los recreos, para mantener contactos cada vez más íntimos y estrechos, reservaba habitaciones de hoteles para así dar más “seriedad” a la relación y un largo etcétera.

Esto continuó hasta el año 2017. Es decir, 3 años aguantado abusos continuados. Pero no quedó ahí, durante ese tiempo este individuo también le decía a la niña cómo tenía que vestir y cómo maquillarse para aparentar más edad. Todo lo que hacía tenía que pasar por el filtro de este personaje.

Hasta el momento en el que la joven es consciente del daño que le estaba causando esta situación y decide romper cualquier tipo de contacto con él. El procesado, no aceptó esta decisión y comenzó a llamarle. No una ni dos ni 10 veces, se han contabilizado casi 3.000 llamadas entre octubre de 2016 y enero de 2018. Si hacemos las cuentas, nos salen 7 llamadas al día, durante año y medio. No le bastó con eso, sino que creó cuentas falsas en las redes sociales para hablar con sus amigos y hablar mal de la niña.

Cuando se registró su teléfono móvil había fotos de la niña de carácter sexual que le había enviado tras “una fuerte presión”, según, como decimos, el informe de la Fiscalía. Todo esto provocó en la chica alteraciones emocionales que le obligaron a pedir ayuda en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de Málaga, donde empezaron a ser conscientes de lo que ocurría.

Lo peor de esta situación es que este es solo un caso más. Este mismo martes, tenemos otro juicio en La Audiencia Provincial de Madrid con un acusado de someter entre 2012 y 2018 a abusos sexuales a 24 niñas, algunas amigas de sus hijas o hijas de sus amigos. Las grababa y guardaba en vídeos que compartía en una red pedófila.

Según un informe de Save the Children, el 84% de los abusadores son conocidos y casi la mitad están en el ámbito familiar.

Este martes es noticia esa comisión que se quiere aprobar en el Congreso para investigar los abusos en el seno de la iglesia. Pero es un problema, por desgracia muy, muy extendido, que va mucho más allá. Un problema que habría que investigarlo en su conjunto si de verdad se quiere atajar.

En‘Herrera en COPE’ hablamos de esta lacra que afecta a toda la sociedad, desde cuatro puntos de vista: qué secuelas psicológicas pueden sufrir los niños víctimas de abusos, cómo se pueden detectar estos casos, cómo es su tratamiento y qué otras acciones hay en estos momentos para ayudar a la víctimas, por ejemplo, desde la Iglesia Católica.

SECUELAS PSICOLÓGICAS

Todos los expertos que tratan con estos niños coinciden en una premisa: no a todos los niños les afecta por igual y depende de muchos factores, como nos dice la doctora en Psicología Celia Neva, “desde la duración de la victimización a la relación que la víctima tuviese con el agresor. En este caso, si se trata de un familiar, le afecta mucho más”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Algunas de las secuelas psicológicas que dejan los abusos sexuales en niños son: “trastornos del sueño, del a alimentación y aceptación en todas las esferas de la vida del menor”. Y destaca la psicóloga que “cada niño es un mundo”.