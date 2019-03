Tiempo de lectura: 2



El ex presidente de Unió y ex portavoz de CiU en el Congreso, Durán i Lleida ha presentado en 'Herrera en COPE' su libro de memorias 'El riesgo de la verdad' en el que hace una reflexión sobre el papel del catalanismo desde el 78, pasando por el momento en el que CIU ejercía la centralidad política en Cataluña y acabando con el juicio del procés. Un libro donde también ha arremetido contra Carles Puigdemont o Artur Mas.

“A Mas no le perdonaré nunca políticamente es que entregara el país a la CUP, alguien a quien no le importa la creación de un nuevo estado porque son antisistema, es un gravísimo error e irresponsabilidad histórica”, ha señalado.

En su libro asegura que Carles Puigdemont es “un iluminado”. "No es una ataque personal, intenta siginificar una traducción política de lo que me parece la pesona y el personaje"

Por otro lado, el ex portavoz de CIU asegura que “si algún día el catalanismo tiene capacidad para recomponerse y regenerarse” considerara “imprescindible que se implique en la gobernación de España. Si somos partícipes de una empresa que es España, de la que tenemos el 19% de acciones, no nos podemos resignar a no participar en su consejo de administración. El catalanismo tiene que estar con la bandera de España detrás gestionando modélicamente cualquiera de los ministeriores de un gobierno de España”.

En este sentido ha aclarado que él no quiso ser ministro, como se afirmó desde algunos sectores independentistas, anque "uno y otro gobierno han querido que lo fuera”.

Duran i Lleuda, afirma que últimamente el independentismo "se está tirando un tiro en el pie", tal y como afirma este mismo viernes en un artículo que publica en La Vanguardia. Considera que fue un" tiro en el pie" renunciar a tramitar los presupuestos, como también considera que "es un error que Puigdemont se dedique a decir lindezas sobre la democracia europea. Esto es lo que está haciendo el independentismo”.