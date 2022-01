Presidente empresarios de hostelería: "Ómicron nos ha costado, estas fiestas, 1.500 millones de euros"

La hostelería y el ocio nocturno son dos de las patas del sector más importante de la economía de España que está sufriendo las más graves consecuencias de la pandemia, consecuencias que lejos de amainar se han visto de nuevo agravadas por la nueva variante ómicron que está ocasionando un gran número de contagios por su alta y rápida contagiosidad.

Las anulaciones de cenas y comidas de empresa o familiares que tantos beneficios proporcionan a este sector durante las fiestas navideñas, este año se cuantifican en pérdidas como ha ocurrido en un restaurante en Madrid en el que contrataron una comida para 30 personas y al final no se presentaron con las consiguientes pérdidas no solo en materia prima sino también en sueldos para camareros que fueron contratados.

Los hosteleros calculan que las pérdidas que han sufrido con estas suspensiones de cenas y comidas de Nochevieja y Año Nuevo se pueden cifrar "en torno a los 1.500 millones" como ha dicho en "Herrera en COPE" José Luis Yzuel Sanz, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España.

"La Nochevieja ha sido muy dura. Ómicron ha llegado para limitarnos de nuevo, la bajada de ingresos ha sido muy importante, comenzó con la anulación de las cenas y comidas de empresa y que ha seguido con las comidas de amigos, de particulares, ha alcanzado a la totalidad de las reservas" lamenta el presidente de CEHE en COPE que además afirma que "la eficacia" de las medidas que han tomado la mitad de las Comunidades Autónomas y que afectan a la hostelería son "prácticamente nulas, está demostrado. Las comunidades que nos han limitado de esa manera al final tienen la misma situación sanitaria que las que no limitan y nos arruínan".

"Los datos anteriores ya lo confirmaban, en aquellas comunidades donde se tomaron nedidas muy restrictivas, gravísimas como Cataluña, los datos sanitarios al final estaban igualados con comunidades como Extremadura o Madrid donde no fueron tan restrictivas. La eficacia de estas medidas es casi nula, pero se insiste en demonizar a la hostelería, limitarla. Se pueden tomar muchas medidas, pero hasta el punto de limitar horarios, impedir que se celebren cenas... No cuento lo del ocio nocturno, de nuevo demonizado en media España. Vamos a tener los datos y veremos que cerrar la hostelería no resuelve ningún problema sanitario y no es eficaz", insiste José Luis Yzuel Sanz, presidente de la Confederación de empresarios de hostelería.

La hostelería perdió en 40.000 millones en 2021

La pandemia que padecemos desde marzo de 2020 ha sido un mazazo para el sector pese "a la resilencia y la capacidad de adaptación" que tiene la hostelería como afirma el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España.

Pese a esa capacidad de resistencia del sector "cerca de 50.000 o 60.000 locales han cerrado definitivamente. Lamentablemente el roto económico es muy duro, en el 2021 la hostelería se ha dejado 40.000 millones de pérdidas; hay 300.000 personas que siguen sin incorporarse al sector, seguimos con la incertidumbre de los ERTE, la falta de planificación, tenemos un año que empezamos con mucho trabajo y esperamos que 2022 sea el año de la recuperación".

Con la subida de precios de todas las materias primas, de la luz, de los carburantes, de los transportes, ¿van a subir precios? "Ha subido todo lo que nos rodea y la consecuencia clara es que a corto y a medio plazo se va a ver en nuestros tickes".