Presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA: "Fitur va a ser un viaje en el tiempo, de la caverna al metaverso"

Los Reyes de España inauguran este miércoles la 42 edición de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) que este año vuelve a reunir en el recinto de Ifema, en Madrid, a 107 países y cerca de 7.000 empresas, para impulsar el crecimiento del turismo casi dos años después del inicio de la pandemia de la covid.

El sector y las instituciones al unísono quieren lanzar el mensaje de que el turismo convive de forma segura con el coronavirus y que es vital recuperarlo para que siga actuando como palanca del crecimiento económico y la creación de empleo.

Aunque el sector da por hecho que la recuperación de los niveles prepandemia no llegará antes de 2023, las previsiones de los agentes sitúan este 2022 muy cerca de 2019, especialmente a partir de la primavera, para cuando se habrá superado el efecto de la variante ómicron que ha roto la racha de progresivo crecimiento iniciada en mayo pasado.

Fitur quiere ser la punta de lanza para ese relanzamiento y para ello la organización ha optado por la presencialidad, en una apuesta más arriesgada que la de la feria de Berlín -será en marzo solo virtual-, aunque mantiene también los formatos en línea que ya se desarrollaron en la edición de 2021.

En "Herrera en COPE", José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, ha detallado como con la edición que comienza este 19 de enero y "después de la experiencia del año pasado, que fue mucho más complejo, la economía y la lucha contra la pandemia es posible y el rol de IFEMA es ayudar a la economía de Madrid y de España".

Asegura De los Mozos, "que estamos preparados, esperamos 90.000 personas -60.000 profesionales y 30.000 público en directo- y más 30.000 en la plataforma digital ya hacemos todo en formato híbrido. Por lo tanto, con mucha ilusión y, sobre todo, ayudar a la economía de nuestro país que hace falta".

Entre las novedades de esta 42 edición de la feria del turismo destaca la primera edición de Fitur Cruises, que el sábado presentará al público su oferta para tratar de relanzar un segmento especialmente azotado por la pandemia. Al mismo tiempo, se activará también por primera vez la plataforma Helixa, una instalación tecnológico-artística que permitirá a los visitantes la creación en tiempo real de su avatar, un gemelo digital personalizado con el que se podrá interactuar en plataformas digitales y en el metaverso. "El tema tecnológico ha venido para quedarse y queremos mostrar a las empresas que el avatar, la innovación, el metaverso, tener tu doble va a ayudar y sobre todo da una imagen de tecnología a IFEMA y a España de que estamos en vanguardia. De la caverna al metaverso, es un viaje en el tiempo".

El turismo aún no es lo que era

¿El turismo en España ha vuelto a ser lo que era? "No, de momento no" dice contundente José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, pero también deja sobre la mesa un dato esperanzador, "lo que nos muestra el segundo semestre de 2021 es que la gente tiene ganas de viajar. La gente está dispuesta a viajar pese a la pandemia. El problema es que te llega hoy ómicron, mañana otra ola, y el problema es que no tienes visibilidad, pero hay ganas de viajar".

Antes de la pandemia el turismo aportaba un 15% y el automóvil un 10% al crecimiento del PIB, "las esperanzas de las empresas que ven caídas de hasta un 40% es recuperar una parte".

Podemos perder el segundo puesto en la industria del automóvil

Ante la nueva realidad del automóvil, con países como Francia que se están llevando la fabricación de las baterías para los coches eléctricos, un mercado que está perdiendo España, el también responsable del Grupo Renault advierte de que "la cadena de valor del coche eléctrico está cambiando, baterías, técnicas de pontencias..., y veo la velocidad de Francia y Alemania y si no cambiamos la forma de hacer las cosas dejaremos de ser el segundo constructor en Europa".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El problema es que con el Gobierno "tenemos demasiados interlocutores y en Industria hay un problema añadido que las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas y no están coordinados entre ellos" lamenta José Vicente de los Mozos que tiene claro que "si no nos ponemos las pilas y no trabajamos unidos, España puede perder el segundo puesto en la fabricación de automóviles, ya se han anunciado fábricas en Francia, en Alemania, los italianos van por delante y aquí no se ha anunciado nada y ese es un riesgo".

"Pedagogía hemos hecho mucha, ¿cuál es el problema? El problema es que hay políticos que no quieren coches por las calles. Cuando hay ministros que aplauden en Twitter una calle de Barcelona vacía de coches, qué quire que le diga, luego cuando se cierra una fábrica... nos acordamos de Santa Bárbara. Si la industria no es un proyecto país, tenemos un problema y no es un asunto partidista, todos los partidos tienen que trabajar porque corre riesgo la industria del automóvil. Ha llegado el momento de decir las cosas como son".