El presidente del Cabildo insular de La Gomera: "No volverá la actividad turística fuerte hasta el otoño"

Las islas de Formentera en Baleares y El Hierro, La Graciosa y La Gomera en Canarias han entrado este lunes directamente en la fase 1 del plan de desescalada del Gobierno. En estas zonas ya se pueden reunir ciudadanos en grupos de no más de diez personas, las Iglesias reabren con maximo de aforo de un 30% y las terrazas de los restaurantes y bares regresan a su actividad al 50% de ocupación. También ya pueden abrir los pequeños comercios con medidas de seguridad. Casimiro Curberlo, presidente del Cabildo de La Gomera, ha asegurado este lunes en "Herrera en COPE" que, pese al reinicio de la actividad este lunes, la normalidad a la isla no volverá hasta principios del año que viene.

Según Curberlo, aunque los hoteles vuelvan a abrir este verano, la llegada de un número importante de turistas no se produciría hasta otoño y la actividad turística no se recuperará por completo hasta "principios del año que viene". En la Gomera, ha habido sólo ocho casos positivos por coronavirus. Todos ellos, importados. "No ha habido contagio en el ámbito comunitario", ha asegurado el presidente del Cabildo.

Además, Curbelo se siente orgulloso de que la isla reaccionara de forma temprana ante la pandemia. "A finales de enero se constituyó un comité científico y hubo una gran organización. Y cuando se estaban viendo turbulencias en el mercado para la compra de material, yo lo adquirí. Hicimos un trabajo de cooperación y aislamiento para que hubiera un control muy riguroso y sus efectos se han notado", ha asegurado.