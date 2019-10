La pregunta de Rosa Díez sobre los "patriotas de pacotilla" que incomodará al independentismo

Rosa Díez ha visitado este viernes de nuevo el programa "Herrera en COPE" para repasar la actualidad informativa a través de tres tuits (y uno más de propina). Cataluña ha vuelto a ser la protagonista de sus comentarios. A la exdiputada le ha sorprendido que los violentos que llevaron el caos a las calles tras la sentencia del procés no hayan ayudado a los damnificados por la DANA que ha azotado el Levante español en las últimas horas. "¿Por qué los cachorros violentos patriotas de pacotilla. Lo del "nunca Mais" es para ir a Galicia pero no para ayudar a sus conciudadanos. ¡No vaya a ser que ayuden a uno que no sea independentista!", ha dicho.

La exlíder de UPyD no ve tampoco acertado que el personal sanitario en el que han sido atendidos los policías heridos en dichas protestas aprovecharan la visita de Sánchez para lanzar soflamas independentistas. "¿A esta gente que se manifestaba con batas blancas le han abierto expedientes o les han sancionado? Los policías y guardias civiles que están allí tienen que sufrir no sólo la persecución sino también la humillación donde están siendo tratados", ha lamentado.