Portavoz del alcalde de Lampedusa: “Con la llegada del Open Arms, hay 200 personas en 92 camas”

me hablas de la pensión. ahora seguimos porque queremos trasladarnos precisamente hasta esta isla italiana donde nos está esperando Antonello Roberto Antinori es así que esperéis portavoces del Ayuntamiento de Lampedusa Antonio buenos días estamos perfectamente lo primero nos queremos interesar Antonello por la situación en la que se encuentran los inmigrantes que desembarcaron en la medianoche del martes en la isla de Lampedusa dónde se encuentra y cómo se encuentra hoy y no se dice así. recogida perfecta si es muy bueno muy bueno más o menos 200 personas están hoy en el centro de Algeciras imagina que este centro tiene una capacidad normalmente de 92 situaciones comer lo que pasa ahora el cliente no que hay más gente va a pasar esto no es no no nuestra normalmente la gente y después de situación les informan en Lampedusa no está contando que no se centro de acogida pues hay más gente más inmigrantes de la capacidad que tiene les están informando puntualmente de los pasos que van a para la ubicación de estos inmigrantes en los países de Europa que la gente puede imaginar de ustedes conoce exactamente como es donde está la gente permanente pero en las personas en la isla los inmigrantes que llegan en Lampedusa y en todas las operaciones de la normalidad como un señor abeto como vieron esos días previos al desembarque se esa postura rígida del ministro de Interior italiano Salvini esos movimientos del Gobierno español y al final lo que no consiguieron el gobierno España que quería traerse los a nuestro país lo que no consiguió el ministro Salvini no dejarles entrar en un puerto italiano una decisión de la propia justicia italiana que les permitió desembarcar en Lampedusa cómo ir desde la isla de Lampedusa desde el Ayuntamiento esa gestión que se ha hecho previa al desembarque trabajo con él porque la luz es nada la Municipalidad de la Comunidad Europea es el tema de los migrantes entonces lo que hay un alcalde no que es un nombre del presidente de la institución y una tarde tiene que respetar la ley estado pero él nunca en estos días hablo en directamente de diferente no porque el ministro tiene que estar pero lo que lo que hacía yo algo de él cuando estaba hijo tenía 13 años siempre dice que por favor y un pescador respecta por primera cosa la ley del mar y la ley del mar dice que si hay un hombre y una mujer y está perfecto cuando se llega se tiene su pasaporte no hasta 160 momento si al final estaban haciendo desde las 9:30 la isla al 200 cómo se dice la primera cosa que quiere conocer la opinión del lugar donde han desembarcado esa sí que es interesante conocer situaciones del terreno nos lo ha contado Antonello ravetto Antinori que se ha dicho por favor del Ayuntamiento de Lampedusa Toledo gracias por atendernos aquí en Herrera en COPE estemos un buen día