Por qué los romanos no tienen número 'cero' y cómo afecta a nuestro calendario: ¿En qué siglo estamos?

¿Te has preguntado alguna vez por qué los romanos no incluían el 'cero' en los números romanos? Carlos Blanco, autor de 'Historia del Tiempo, todo sobre el tiempo' explica este viernes Día de Reyes en 'Herrera en COPE' no sólo el por qué de este misterio sino el impacto real que tendría la incorporación del cero a nuestro calendario. Como, por ejemplo, ¿en qué siglo estaríamos?

Son algunos de los misterios a los que da respuesta el autor de un libro centrado en su totalidad en los detalles, orígenes y significados del tiempo: eso que, si nos preguntan si sabemos qué es, lo tenemos claro pero que, si nos piden que expliquemos, nos quedamos mudos. ¿Cuándo empezamos a contar? ¿Cuándo decidieron unificar horarios las grandes ciudades del mundo y en base a qué lo hicieron? ¿Cuál fue el primer reloj de la historia? Son algunas de las preguntas que le plantea Alberto Herrera al experto