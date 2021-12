¿Por qué algunos sanitarios han decidido no vacunarse?

La situación del coronavirus se descontrola en España a las puertas de la Navidad. Las Comunidades Autónomas intentan ponerle freno, como pueden, a este incremento de los contagios. La última medida que se ha aprobado en este sentido ha sido en Baleares. En las islas, a partir de este sábado, se va a obligar a todos los sanitarios a presentar su certificado COVID para poder trabajar. En caso de no haberlo hecho, tendrán que presentar tres pruebas negativas cada semana. Dos de ellas, además, tendrán que ser PCR.

Esta es una iniciativa pionera en España que de momento no han copiado en otras CC.AA, pero en Europa países como Alemania o Italia ya lo han aplicado. Las cifras son claras: un 7% de los cerca de 900.000 sanitarios que tiene España aún no se han vacunado o no tienen la pauta completa. Esto supone que unos 77.000 trabajadores de la Sanidad en España no han recibido las correspondientes dosis de la vauna. Es un porcentaje bajo, pero más bajo está aún en Baleares. Allí, solo el 4,5% no están vacunados. En total, unos 2.000 sanitarios, de los cuales 500 están en primera línea. Todos ellos tendrán que rascarse el bolsillo a partir de mañana para que se les permita trabajar, en caso de que sigan en su empeño de no querer vacunarse.