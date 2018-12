La 'playlist' de Joan Manuel Serrat

Tiempo de lectura: 2



"Hace muchos años que no me levantaba tan pronto para venir a la radio, pero me llevo una experiencia magnífica que no descarto poner el despartador más veces en un futuro para repetir", así terminaba la hora que 'Herrera en COPE' ha dedicado este viernes a Joan Manuel Serrat.

Era la hora de la 'playlist' cuando el artista invitado nos cuenta que es lo que escucha cuando va en el coche, en sus ratos de ocio, la música que le hace olvidar problemas, las penas.

Estas son las canciones que escucha uno de nuestros cantautores más universales:

'AMSTERDAM' de Jacques Brel / 'A CIEGAS' de Miguel Poveda / 'CORRIENTES Y ESMERALDA' de Edmundo Rivero/ 'ELEANOR RIGTBY' de The Beatles o 'SAMBA D'ORLY' de Chico Buarque d'Holanda.

Con el 'A CIEGAS' de Poveda , Joan Manuel Serrat destaca su amor por la canción popular española con Rafael de León, por Quintero, "no sabía si elegir Concha Piquer, a Marifé de Triana, a Miguel de Molina y he dicho vamos a poner a Poveda que nos reune a todos". ¿Por qué 'ELEANOR RIGTBY' ? "Porque es la canción de soledad, es una de las canciones más bellas de soledad de aquella mujer que era la nada, que descubren en un cementerio".

Canciones de recuerdos como toda la discografía de Serrat recopilada en dos cajas, 50 años de música, 20 albumes, en una colección en la que se puede escuchar desde 'Mediterráneo' hasta las versiones de la poesía de Machado, "esta probablemente todo lo que he cantado en castellano, pero falta toda la discografía en catalán. Falta un 33 por ciento de lo que está grabado y publicado".

¿Por qué esto ahora, para que la tengamos todo ordenado? " Yo ya la tengo, soy bastante ordenado y lo he querido sacar en vida. He preferido gastármelo en vida para no dejárselo todo a mis yernos, ni a Hacienda que es el yerno duro" responde Serrat que agradece la suerte de haber trabajado con grandes profesionales a lo largo de estos trabajos.