La 'Playlist' de Ara Malikian

'Royal Garage’ es un doble CD en el que Ara Malikian hace un recorrido por los garajes de las grandes ciudades que han dejado impronta en su estilo y corazón a lo largo de su carrera. 'Royal Garage' son 18 temas con composiciones propias y colaboraciones de grandes artistas como Bunbury, Kase O, Franco Battiato, Serj Tankian, Pablo Milanés o Andrés Calamaro. 'Royal Garage', tal y como decía en "Herrera en COPE" el mismo Ara Malikian, "parace que hace referencia a todos los grupos de Rock que han comenzado en un garaje, pero no es eso; yo hago mi propio homenaje a un garaje donde todo empezó para mí con la música . Eran los años 70 cuando empezó la guerra en el Líbano y nos protegíamos de las bombas en los garajes y cuando tenía 6-7 años mi padre me obligó un día a tocar el violín y me di cuenta de que con la música uno transforma a las personas. El poder de la música transforma el estrés, las preocupaciones en alegría".