El plan de Rosa Díez para desatascar la investidura que no gustará nada a Pedro Sánchez

Rosa Díez ha propuesto este viernes en 'Herrera en COPE' un plan para romper la parálisis que sufre España después de fracasar la investidura de Pedro Sánchez. La exdiputada de UPyD cree que el Rey debería proponer a Pablo Casado para la presidencia del Gobierno. "El ordenamiento jurídico le da al Jefe del Estado el poder de proponer un candidato. Si Sánchez ha fracasado, no es Sánchez el que debe decir que él sigue adelante. Es el Rey el que tiene el derecho, y yo diría que hasta la obligación, de explorar otros caminos. ¿Por qué no puede una suma entre el segundo y el tercero proponer a Sánchez un gran Pacto de Estado? El Rey tiene que hacer ese intento", ha dicho Díez.

El debate de investidura ha dejado, según Rosa, momentos bochornosos. Como cuando Sánchez se mofó de que el PP no había obtenido escaños en País Vasco. "Es uno de esos momentos de la infamia. No hay ironía. ¿No sabe el presidente del Gobierno que los diputados no representan a sus circunscripciones? Es mala fe. Es una actitud impresentable en términos democráticos. Se lo dice al PP, que ha sufrido el asesinato de algunos de sus miembros por esos con los que él pacta y da legitimidad. Ya está bien, es una vergüenza", ha dicho.

Además, ha recordado, Sánchez eludió responder a Vox pero sí dio legitimidad a Bildu. "Ha legitimado a una gentuza que todavía no ha condenado los crímenes de ETA, que trata a los terroristas como héroes o que llama fascistas a los constitucionalistas. Y Sánchez dice que con ellos ha tenido "discrepancias del pasado". ¿Llama a los crímenes de ETA discrepancias del pasado? ¿Dónde está la infamia y la indignidad? ¿Está en nosotros o en Sánchez?", se pregunta. Para Díez, Sánchez es un "fracasado" y "no tiene una pizca de verdad en su discurso y en su actitud"