Pedro Barato, presidente de ASAJA, pinta el negro panorama para los próximos meses por la sequía

Es un problema de gran parte de Europa, pero sobre todo, es un problema acuciante en nuestro país. Un problema serio porque a penas ha llovido este invierno. Si nos centramos en el mes de abril, estamos viviendo el abril más seco en los últimos 50-60 años.

De momento, la sequía no está afectando al consumo humano, pero de seguir así acabaremos con restricciones. Los que sí están padeciendo esta falta de lluvias prolongada son agricultores y ganaderos, "es muy serio, se está matando a muchos animales y se están abandonando muchas explotaciones", alerta en Herrera en COPE, Pedro Barato, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA).

¿Recuerda una sequía así?, le pregunta Carlos Herrera a Pedro Barato cuya respuesta es afirmativa, "sí, las recuerdo y las del 93-94-95 duró tres años, y alguna anterior y luego climatología adversa, pero no tan generalizada como ahora y luego aquello de la España húmeda y la España seca ya estmos viviendo en una España seca, lamentablemente".

El presidente de ASAJA ha pintado un negro panorama tras lo escuchado ayer en la Mesa de la Sequía que hacía tiempo que no se reunía y que sorprendió el orden del día, "el informe del día fue el informe de la AEMET que pone los pelos de punta porque dice que hasta septiembre no llueve. También se analizó el informe de seguro agrario, la información de cómo está la sequía en todo el territorio y todo el mundo coincidía en que el 60 % del cereal de secano ya está dañado y no se va a poder cosechar, lo que significa que vamos a tener una reducción de 8 millones de toneladas para el año que viene y árboles como el olivar, el pistacho, el almendro, frutales ya no es el fruto es el árbol el que corre peligro. Y en cuanto a la ganadería extensiva donde llevamos aportando piensos en algunas zonas desde el mes de septiembre y esto no se va a poder mantener. Se está matando a muchos animales, se están abandonando muchas explotaciones y esto tiene un peligro porque con la alimentación no se puede jugar".