Pasaporte covid y test de antígenos previos a cenas navideñas: las medidas que aconseja Adolfo García-Sastre

Faltan poco más de un mes para la Navidad, una de las fechas más esperadas y deseadas del año. Pero, seguimos pendientes y atentos al coronavirus. La incidencia en algunos países cercanos sigue ascendiendo, la vacunación sigue preocupando por aquellos que no quieren hacerlo y por si pierden su eficacia, y hay que continuar con algunas medidas para evitar riesgos y contagios.

El jefe de patógenos emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, Alfonso García Sastre, nos aclara en ‘Herrera en COPE’ algunas de las dudas y preguntas que muchos nos hacemos. Ahora mismo, las vacunas es de lo que más se habla, sobre todo por la preocupación que existe por aquellos que a día de hoy no quieren vacunarse, algo que para este científico también es reseñable “me preocupa un poco más que hay mucha gente que no se quiere vacunas, con lo cual no se logran las cuotas que se necesitan para poder para los contagios”.

En España ya se ha empezado a administrar la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, lo cual también da lugar a pensar sobre la eficacia de las mismas, a lo que García señala que “en las personas mayores, la inmunidad que se logra con las vacunas no es tan grande que en aquellas personas que tienen un sistema autoinmune mejor, más saludable. Las personas mayores dan lugar a menos respuesta inmune a las vacunas y por lo tanto, ahora mismo, para proteger mejor a nuestros grupos de riesgo, a las personas mayores y los que tienen mucho contacto con el virus, es mejor ponerse una tercera dosis para aumentar la efectividad”.

Por eso, considera que “al resto de las personas, es posible que con el tiempo, si sigue decayendo la inmunidad, empiece a ser necesario porque empiece a aumentar la enfermedad en los grupos que no sean de riesgo y estén vacunados. Eso no ocurre todavía, pero puede ocurrir en el futuro, en cuyo caso se aprobarán la tercera dosis para todos”.

Preocupa ahora la Navidad, que es cuando las familias se reúnen y se sale más a la calle por las típicas comidas y cenas. Por eso, considera que de cara a estas fechas “una de las cosas que se pueden pedir son los carnés de vacunación. Y sobre todo, que en aquellas reuniones de más de 10 personas que se diagnostique la gente con test de antígenos antes de ir a esa reunión y así saber que nadie está contagiado y no hay peligro”.

Para Alfonso se trata de “medidas no tan drásticas con las que se pueden disminuir los posibles contagios que existan”.