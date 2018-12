El 'palo' de Rosa Díez a Pedro Sánchez a cuenta de Vox

Tiempo de lectura: 1



"Este tuit me parece una aclaración pertinente a la vista de tanto indocumentado, algunos con cargo de ministra de Justicia, que decían que Vox era un partido inconstitucional. Te podrán gustar más o menos, o nada, sus ideas. Pero inconstitucional es saltarse las reglas democráticas y acabar con el régimen del 78, que es lo que piden los socios del gobierno de Sánchez. Pretender reformar la Constitución no es inconstitucional. Los partidos independentistas o republicanos no están prohibidos. Lo que es inconstitucional es querer saltarse la Constitución y destruir el ámbito de convivencia acabando con el régimen del 78. Va contra la democracia", ha asegurado.

Díez señala además que todos los partidos quieren cambiar la Constitución. "He escuchado tantas tonterías estos días calificando de inconstitucional a un partido (en referencia a Vox) que quiere cambiar la Constitución... ¡Pero si en España todos los partidos la quieren cambiar! ¿Entonces todos son inconstitucionales? Pues el más inconstitucional es ese señor que se llama Pedro Sánchez y vive en la Moncloa, para que su mujer y las niñas puedan pasar las Navidades en Moncloa. Porque él quiere cambiar la Constitución y particulamente el artículo 2, que es inviolable porque consagra la libertad para todos y la unidad de la nación española", ha añadido.