Entrevista completa a Pablo Casado en 'Herrera en COPE'

Para el líder del PP, la urgencia no es eliminar los aforamientos: "Si hablamos de la reforma constitucional, que ya adelanto que el PP no está en disposición de abrir en canal la Constitución, debo decir que hay temas más importantes: la disposición adicional cuarta, que permitiría una anexión de Navarra al País Vasco de forma legal y sin forma de ser recurrida en los tribunales. O el título octavo, donde el PP igual dice que las competencias en Educación tienen que estar garantizadas por el Estado.

Casado cree que es otro "anzuelo" lanzado por el gobierno para que el PP pique." Como no tienen votos ni para legislar ni para gobernar, quieren que el PP lo muerda. Y decir sobre el PP que estos señores tan de derechas no quieren exhumar o Franco o no creen en la regeneración porque no quieren quitar los aforados", ha dicho. "Debatamos la supresión de los aforados, pero el de todos", ha destacado.