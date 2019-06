Un oyente de Tarragona, insultado por sentirse español, a Colau: "Nosotros no lloramos"

Tiempo de lectura: 1



La audiencia de COPE respalda el análisis de Herrera. Colau no ha despertado mucha solidaridad, y sí alguna lágrima. Pero de risa Álvaro, nuestro imitador de cabecera desde el País Vasco, ha fingido que lloraba a consecuencia de las lágrimas de la alcaldesa. Carmen, desde Asturias, se ponía más seria y encontraba otra explicación a las lágrimas de Colau. "Creo que son las lágrimas más sincera que echó en su vida. Pensó en sus hijos, pero no porque la hubieran insultado. Porque si se va de la política, ¿a dónde va? Es una persona que no tiene ni oficio ni beneficio. Toda la vida del cuento y de mamandurrias", ha dicho.

Pero el mensaje de Raúl, de Tarragona, ha sido el más rotundo: "Nosotros aquí en Tarragona también lloramos porque somos españolazos y no paran de insultarnos en la calle. "Una mierda, unos cojones. Aquí no lloramos. Aquí le echamos pelotas, Colau. Menos llorar y más hacer anda. ¡Viva España!