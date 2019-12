Olga Rodríguez Palomo: "Estamos desamparados"

Estos días hemos conocido un nuevo caso de secuestro parental. En esta ocasión ha sido el padre el que se ha llevado a su hijo a su país de origen, Estados Unidos, y es la madre la que está viviendo un auténtico calvario.

Olga Rodríguez Palomo es una madrileña que en verano de 2018 llegó a un acuerdo con su exmarido, a través de abogados, para que el hijo de ambos, Jon de 9 años, pase en Torremolinos el mes de agosto con su padre. Y desde ese momento Olga no lo ha vuelto a ver, porque no fueron a Torremolinos, sino que voló con él a Estados Unidos.

"El 31 de agosto me llamaron diciendo que el autobús de Torrevieja se iba a retrasar, que iban a coger el siguiente y me despedí de mi hijo diciéndole que en unas horitas nos veíamos. Le dije que tenía ya preparado todo lo del colegio y sorpresa la mía cuando a las 7 de la mañana no llegaba, a las 8 tampoco, llamé al teléfono a través del que había hablado con mi hijo todos los días y ya no pude, el teléfono estaba apagado", esto llevó a Olga a sospechar que las cosas no iban bien.

A partir de ese momento, Olga ha gastado más de 300.000 mil euros en detectives privados, abogados, notarios y viajes y se ha tenido que endeudar para poder localizar a su hijo y luchar para que su expareja deje de retenerlo y poder traerlo de nuevo a España. Olga se ha tenido que endeudar "estoy totalmente hipotecada, es una ruina económica a nivel personal y familiar. Es mucho dinero y muchas familias desgraciadamente no se lo pueden permitir y la consecuencia es que nunca pueden recuperar a su hijo, nunca"

"A través de detectives privados conseguimos saber dónde estaba. Mi familia y yo hemos gastado mucho dinero porque no he tenido ayuda ni apoyo por parte del Gobierno. Los que nos han asesorado ha sido la Asociación Nisde porque son los que nos han asesorado cómo hacer todos los pasos a nivel judicial y legal porque cuando sucede un caso de esto estás desorientado y ni los abogados aquí en España están preparados para hacer frente a un caso de estos" lamenta Olga Rodríguez que aún no se explica cómo su expareja pudo sacar a su hijo "porque Jon tenía prohibido salir del territorio nacional. ¿Cómo salió? Esa pregunta se la he hecho a la Policía y a la Guardia Civil y no nos informan. Desgraciadamente no hay tanta seguridad como creemos".

Pero todo el esfuerzo de Olga estos últimos 15 meses ha dado sus frutos porque la Justicia de Estados Unidos, de Carolina de Norte, ha dado la razón a Olga y este viernes va a recuperar a Jon, "nos lo entregan si Dios quiere este viernes. Yo no puedo viajar a Estados Unidos y van a ir unos amigos. No puedo viajar porque el padre es abogado y me puso una demanda paralela y si voy a Estados Unidos me pueden detener. Me acusa de haber secuestrado a mi hijo al traerlo a España, pero no es cierto porque vinimos todos juntos".

El padre ha apelado para conseguir que el segundo juicio se celebre en Estados Unidos, "pero el juez se lo ha denegado y prosigue la recogida de Jon este viernes a las 9 de la mañana".