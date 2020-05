Núñez Feijóo, en COPE: "Si no convocase elecciones me dirían que soy un presidente ilegítimo"

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, ha sido entrevistado este miércoles en 'Herrera en COPE' después de haber convocado las elecciones en la comunidad el 12 de julio. En este sentido, ha dicho que de no hacerlo, lo tacharían de presidente "ilegítimo". "Sería un verdadero irresponsable" si no las convocara en esa fecha, ha remarcado, pues a la luz de tres informes "independientes", ir a las urnas en verano es más recomendable que hacerlo a medida que se aproxime el otoño ya que "el riesgo de brote es exponencial. Esto me ha llevado a ejercer mi responsabilidad", ha incidido.

Además, ha criticado que no comprende por qué el PSOE en la autonomía que preside se opone a que se celebren elecciones en julio y en el País Vasco no. "Es muy sorpredente", ha manifestado.

Por otro lado, Feijóo ha criticado las encuestas del CIS. "La situación en Galicia es de pronóstico reservado", ha señalado, pues 230 mil personas están en ERTE y algunas son conocedoras de que no van a volver a trabajar con los salarios que tenían y otras se han ido al paro.

Además, la previsión de caída de la economía se acerca más al 10% en 2020. "La deuda de nuestro país va a ser probablemente la más grande en la historia económica desde que estamos en el euro", ha subrayado. Por eso, "la pandemia económica va a dar lugar a una pandemia social".

FEIJÓO JUSTIFICA EL 'NO' A LA ALARMA

Feijóo ha defendido el voto en contra del Grupo Popular a la prórroga del estado de alarma que este miércoles se está debatiendo en el Congreso de los Diputados. "Durante las primeras semanas todos dimos un cheque en blanco al Gobierno a pesar de que informaba poco o nada al líder de la oposición", ha señalado. "No hemos podido ser más diligentes", ha dicho.

"Se le dio un aviso en la cuarta prórroga (...), se le dieron otros 15 días y no ha querido. Ha presentado una prórroga de un mes para negociarla después y que fueran 15 días", ha explicado el presidente de la Xunta de Galicia.

A este respecto, ha adelantado que en la última conferencia de presidentes autonómicos el Gobierno les dijo que puede haber una "legislación adecuada" para que en caso de brote o rebrote se pueda legislar de forma ordinaria sin necesidad de acudir al estado de alarma de nuevo. "No entendemos por qué nos ha tenido a los españoles en esta situiación". "Más bien es un estado de excepción que de alarma. No podemos seguir sine die", ha justificado.

EL CAMINO DE SANTIGO, CON LA MIRADA EN JUNIO

Núñez Feijóo ha dicho que España va a vivir con la pandemia un año y medio o dos años. "Ojalá que la vacuna la tengamos en un año y medio, pero después de tenerla hay que producirla y no será fácil".

Preguntado por cómo ha gestionado Galicia la pandemia, ha dicho que todos los bares, restaurantes o museos cerraron 48 horas antes de que el Gobierno central lo hiciera. Además, el 27 de febrero se creó una comisión anti covid y a día de hoy la autonomía cuenta con 470 camas de UCI "y lo normal es tener 160".

Por otro lado, ha dicho que en España ha fallado "nuestro sistema de alarma epidemiológica" y ha criticado que no se cancelaran los "vuelos directos de Italia a Madrid cuando estaban en una sitiuación crítica y Madrid se convirtió en un 'manifestódromo' de España". Además, ha señalado que Sanidad no quiere hacer públicas las muertes en residencias de mayores a pesar de que las autonomías tienen que comunicárselo.

Feijóo ha dicho que Portugal "lo ha hecho bastante bien" en lo que respecta a la gestión de la pandemia, pues la oposición ha estado informada de los movimientos de Antonio Costa, el primer ministro.

El presidente de la Xunta también ha dicho que está muy orgulloso del turismo madrileño que visita Galicia. Sobre el Camino de Santigo, ha señalado con prudencia que posiblemente a finales de junio se podrán abrir los albergues.