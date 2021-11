Nieves Herrero en 'Herrera en COPE': "Esta novela me sacó de mis cuatro paredes y me hizo volar por palacios"

Al hablar de Nieves Herrero, hablamos de trayectoria. En los medios de comunicación ha sido reconocida con los premios más relevantes de su profesión, en la que lleva más de 30 años ejerciéndola. Es autora de los best sellers Lo que escondían sus ojos, cuya adaptación a serie de televisión batió récords de audiencia y ganó un premio Ondas; Como si no hubiera un mañana, premio de la crítica de Madrid; Carmen, que se mantuvo durante sesenta semanas en la lista de los libros históricos más vendidos; y Esos días azules, alabada unánimemente tanto por la crítica como por el público.

Acaba de presentar su nueva novela, titulada, "El joyero de la reina". En ella, nos habla de Victoria Eugenia de Battemberg, la última reina española antes de la Segunda República. Una reina que en 1968, regresaría a España para bautizar a Felipe VI después de 37 años en el exilio.

"La inspiración de en esta novela me vino a raíz de las Joyas de Pasar, narrando vidas en paralelo. Las joyas no son solo joyas, son el legado de la monarquía. Para Victoria Eugenia fue un símbolo de energía. Escribir esta novela, me sacó de mis cuatro paredes y me hizo volar por los distintos palacios de la corte, a entusiasmarme y a coger miedo" ha manifestado la periodista.