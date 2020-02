Nadia Calviño: "No hay motivos para cancelar el Mobile World Congress"

La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Trasformación Digital, Nadia Calviño considera que no hay motivos para una cancelación del Mobile World Congress, que se iba a celebrar en Barcelona a finales de este mes, por la alerta de coronavirus. En una entrevista este jueves en "Herrera en COPE", la vicepresidenta ha asegurado que no existe ninguna razón que impida celebrar este tipo de eventos en nuestro país. "Tenemos una salud pública excelente y los contagios que ha habido han sido tratados correctamente... No hay motivos. Hemos estado en constante contacto con los organizadores del Mobile y a su disposición para poner todos los medios para garantizar la seguridad. Veremos qué explicaciones dan", ha dicho. Calviño, eso sí, ha negado que algunas empresas hayan decidido no asistir por la polémica 'tasa google'. "Es una teoría descabellado. El Mobile es un Congreso en el que las grandes plataformas digitales tienen un papel, pero sobre todo es un congreso de teleoperadores de comunicaciones. No veo una relación entre una cosa y la otra". A la vicepresidenta, eso sí, no le gusta que se le llame a esta medida 'tasa google' y opta mejor por llamarlo 'impuesto sobre determinados servicios digitales'. "Es un impuesto para que las empresas que operan en el mundo real y en el mundo digital tributen por igual. Nosotros creemos que es una propuesta justa, adecuada y alinea nuestro sistema fiscal a la realidad del siglo XXI", ha dicho.