El motivo oculto por el que Sánchez ha iniciado una brutal campaña de desprestigio contra Díaz Ayuso

Guadalupe Sánchez, periodista de Vozpópuli y nueva tertuliana de "Herrera en COPE", ha dado este lunes todas las claves. Para ella, es un error pensar que Sánchez anuncia que los presidentes de las CC.AA. pueden solicitar el estado de alarma al Gobierno para "lavarse las manos, quitarse de en medio y de no hacer nada. "Esto es un error. Todo es una estrategia. Detrás de Sánchez, que es la inanidad, hay un señor que se llama Iván Redondo. Es el propagandista mayor del Reino y quien mueve los hilos. Cuando Sánchez hace una comparecencia pública para anunciar esto - que es algo que no hace falta anunciar porque está en la ley y lo saben todos los presidentes autonómicos - lo que quiere hacer es oposición a la oposición que más le preocupa a él. Y no es el PP a nivel nacional. Él está haciendo oposición al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Él quiere poner en un brete a Isabel Díaz Ayuso porque lo que más anhelan desde el Gobierno es hacerse con la Comunidad de Madrid", ha comentado Guadalupe Sánchez durante la tertluia de "Herrera en COPE".

¿Y por qué Sánchez tiene esa fijación con Ayuso? Para la periodista de Vozpópuli, todo se basa en la venganza. "Fue el Gobierno de la Comunidad de Madrid quien primero alzó la voz ante las arbitrariedades que se cometieron en la desescalada y los cambios de fases. Y fue también Ayuso quien dijo que el estado de alarma no era la única alternativa que tenía el Gobierno para gestionar la desescalada, Sánchez quiere que se descontrole la cosa para que Ayuso tenga de ir de rodillas a pedirle ese estado de alarma que tanto critico anteriormente. Y en eso está. Todo está muy premeditado", ha asegurado.