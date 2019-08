Montero niega que la inestabilidad económica afecte a España: “Nuestro crecimiento es robusto”

a las 9 y 7 minutos en Herrera en COPE vamos a saludar lo hemos anunciado esta mañana a la ministra de Hacienda que es María Jesús Montero señora Montero muy buenos días hola buenos días gracias por la vemos si todas las 9:10 son las 9:08 confirma esto que le gusta llegar puntual a los sitios sí sí bueno ya estamos preparados y no han dicho que entráramos ya y perfecto pero si lo dice usted por el retraso de la llegada de el señor Sánchez pero que estaba perfectamente justificado y comunicando comunicando la Casa del Rey como hemos cometido ahora mismo con el jefe de protocolo de la Presidencia la Escuela Internacional de Protocolo ustedes avisaron con suficiente tiempo a la Casa del Rey se me escapan los detalles concretos de cómo se produce y cómo se produjeron esa llamada pero estoy convencida de que hace presidencia se traslado el retraso que se estaba produciendo y en todo caso lo importante desde mi punto de vista es el contenido no lo de la reunión y el repaso que han la realidad política de España y la necesidad de desbloquear la situación actual de la investidura para que pueda podamos seguir como para ir avanzando hacia el crecimiento económico y la recuperación de pues vamos con el contenido usted no estuvo en el encuentro entre Pedro Sánchez y de ahí pero si se ha escuchado perfectamente el presidente y están todas las negociaciones o Ono negociaciones entre podemos y el PSOE tras lo que dijo ayer tras reconocer esa desconfianza recíproca y mutua con Pablo Iglesias estamos en el Montero abocados a unas nuevas elecciones el 10 de noviembre bueno pues diría que que ojalá que todos los partidos políticos tuvieran un momento de sentido común y de reflexión y pensaran realmente qué es una barbaridad hacer que los ciudadanos Huelva a las urnas después de que se pronunciarán de una forma tan clara respecto a quien quieren que gobierna este país que como todo el mundo conoce así mayoritariamente salió elegido el Partido Socialista y por tanto yo confío en que está podemos como el Partido Popular y ciudadanos al final cuando nos veamos abocado a esa situación pues utiliza en el voto de apoyo en el caso de Unidas podemos para bueno en común programa que permita que la política y los ciudadanos estén en el centro de nuestras ideas y de nuestras actuaciones y en segundo lugar que la derecha que no tiene una alternativa que presentar al Sánchez pues pueda con la extensión y permitir que se abra paso y se abra camino al gobierno por tanto yo tengo que ser optimista hasta el último momento y desde luego al menos interesado en una convocatoria elecciones el Partido Socialista y el gobierno actualmente en funciones optimismo no es tal llevamos 102 días desde que se celebraron las elecciones de abril quedan todavía quedan 46 días para que se agota el plazo que nos llevaría unos meses que tiene que pasar para que no se llega a extremo que está dispuesto a ceder si es que está dispuesto a ser para que podemos cambio de posición y se acerque a darle su apoyo y yo creo que lo primero que tendría que pasar realmente saber y conocer que de lo que se está en política es de transformar la vida de la gente a partir de las tareas de las líneas de las leyes de las políticas que se dirigen fundamentalmente a los ciudadanos en materia de vivienda en materia de empleo de Sanidad Educación de dependencia de todos esos problemas cotidianos que tienen las personas y que vidente mente la izquierda tiene que llegar a un acuerdo sobre el programa sobre la capacidad de entre ponernos poner en común cuáles son nuestras prioridades y ser capaces como hicimos en el debate de presupuesto y en el acuerdo presupuestario que finalmente no salió porque lo tumbaron los independentistas y lo de la derecha de este país tengamos la capacidad de poner a la gente en el centro de nuestra idea yo creo que no es tan importante quién se sienta en la mesa de Consejo de Ministros como qué política se dirigen a la gente en mate alquiler en materia de la recuperación de los derechos de la precariedad de los trabajadores y eso creo que es lo que tiene que que protagonizar el discurso político en la parte de la izquierda y en la parte de la derecha solo que sea fiel a la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas y que por tanto no se les aboque a volver a votar y con las pensión permitamos la conformación del gobierno no queremos el voto a favor queremos la tensión que permita luego que la derecha una oposición real una posición firme dura como siempre hace pero que este país pueda seguir avanzando le he hablado solo de podemos en esta primera parte y no de ese supuesto apoyo que ustedes no descartan todavía de Partido Popular y ciudadanos ayer incluso escuchamos al presidente hacer un llamamiento directo a Albert Rivera no se ha preguntado porque no parece según escuchamos a los representantes del PP con océanos es inamovible que sea el mismo nivel seguro que lo recordaré él no es no de Sánchez a Rajoy entonces pedía a Rajoy que se apartará y que el PP presentará otro nombre es oportuno ahora mismo plantar lo mismo que hizo Sánchez en 2018 pero con él como protagonista porque es un tratamiento que hemos escuchado algunos del Partido Popular es oportuno bueno yo creo que una cosa que no tiene ni pies ni cabeza creo que el señor Sánchez ganado de forma amplia las elecciones la gran mayoría de los ciudadanos han decidido que sea el señor Sánchez el presidente de este país creo que ninguna propuesta puede alterar ni pervertir el resultado de las urnas cualquier planteamiento de este tipo tanto que el Sr Sánchez era un paso atrás como que se pudiera hacer la atención por parte del Partido Socialista realmente creo que son excusas que se presentan por parte de la derecha para intentar justificar lo injustificable que es que con su atención no permitas la conformación del Gobierno de España cualquier actuación en ese sentido sería pervertir la voluntad de los ciudadanos que de forma clara libre transparente y mayoritaria se pronunciaron a favor de que sea el señor Sánchez por mucho que le algunos dirigentes del Partido Popular que sea el señor Sánchez el que dirija los destinos de este país para los próximos años y eso creo que hay que respetarlo y hay que hacerlo con el sentido común con deportividad en este momento no hay una alternativa al señor Sánchez cosa que si ocurría en otros momentos en donde había una alternativa al Partido Popular en donde había una sentencia que iban a por los casos de corrupción como se conocieron en este momento creo que lo único que hace que la derecha no vote a favor de perdón no seas tenga en esta investidura es simplemente portunidad de volver a repartir carta ves y así sacar mejores resultados en estas próximas elecciones creo que es el cálculo que están haciendo y por tanto me parece que eso no es admisible por que volver a llevar a los ciudadanos a la derecha de que sigan albergado esperanzas o al menos en público así lo manifiesten para qué Partido Popular y ciudadanos cambien de opinión para ser del no al apoyo para que persigue Moncloa es un lista vuelta dentro de política ficción cada uno puede hacer la lectura desde luego de de qué actuación tiene que hacer en política y teniendo en cuenta su punto de vista yo evidentemente el llamamiento al sentido común a la reflexión cuando uno no tiene una alternativa que presentar que seas tenga que deje paso a que se conforma el gobierno que mayoritariamente han decidido a los plátanos no entiendo porque hay que interpretarlo como política ficción es más creo que la política tiene que salir de ese laberinto permanente en el que parece que oponerse por oponerse en la forma de ejercer una tarea de oposición yo creo yo confío y creo en otra oposición en la oposición constructiva en la que permite hacer una una política de contrapeso una política de no en aquella que simplemente obstruye el paso que bloquea que no permite que las instituciones se puedan conformar y se puedan abrir camino por tanto creo que el llamamiento que hacemos es sincero y es un miento a que este país no repitas lecciones que parece que alguno pues ya se han apuntado y ya están un poco en esta noria electoral y no y ni siquiera se plantean el hecho de que con su atención se pueda pero insisto en que la voluntad popular se abra camino eso es lo que se piden escuchando a unos y otros el horizonte no es nada claro y apunta a esa dirección estamos hablando con la ministra de Hacienda con María Jesús Montero sobre la situación de nuestra economía venimos varios días semanas meses hablando de la tensión comercial entre EEUU y China de cómo nos va a afectar de como de hecho no está afectando ya al margen de esta situación lógicamente no somos ajenos a indicadores se más sé domésticos más de casa que no son del todo positivo es el crecimiento del segundo trimestre fue el peor de los últimos 5 años en cuanto al paro fue el peor Julio desde 2008 ayer conocíamos el dato de compraventa de viviendas que se enfría que nos lleva se años de la crisis donde se estaba pagando las consecuencias de la burbuja inmobiliaria hay motivos ministra Sinde ministra emotivos para preocuparnos en España yo creía que cabría hacer dos reflexiones la primera relativa a que la economía española está creciendo por encima de nuestras de las economías vecina de los países de la zona euro nuestro crecimiento sostenido es un 500 robustos que sí que por parte de todos los organismos internacionales haciendo una previsión al alza sobre lo que el Gobierno de España había planteado en torno al dos con tres de crecimiento del PIB que el Gobierno había hecho una previsión al comienzo del año de en torno al dos con dos por tanto seguimos avanzando y seguimos 3 sigue creciendo de una manera superior al resto de los países así lo ponen Infiesto el número de personas trabajando en este país que tenemos hemos hecho récord en la serie histórica por supuesto el número de mujeres que se han incorporado al mercado laboral pero a pesar de eso este país una tasa de paro de en torno al 14% que es la que preocupa y ocupa totalmente nuestro pensamiento que es la que tenemos que combatir y tenemos que hacerlo con él desde luego con política que permitan seguir montando en la disminución de la precariedad en el incremento de la competitividad tanto de los trabajadores como del conjunto del sector productivo y en esa línea es la que venía trabajando algo de manera que este bloqueo institución al que se produce con motivo de la no conformación del gobierno desde luego no es un acelerante del crecimiento económico todo lo contrario es un retardador porque genera incertidumbre en los mercados de inversión y sería mucho más favorable que estuviéramos ya con un gobierno a pleno rendimiento para qué tanto la calificación de nuestra deuda como el que los inversores se animen a invertir en una tierra prospera como España se pueda convertir en una realidad por tanto esa situación de bloqueo no favorece el crecimiento económico y es verdad que al igual que existe en Europa determinados indicios de menor crecimiento que se traducen como digo en alguno de los datos que usted acaba de comentar que se ha perdido la buena energía que teníamos esa sí que se ha perdido ni ninguna situación de crecimiento yo no le llamaría inercia el crecimiento económico en el último año ha sido fruto de la tarea del gobierno que salió resultante moción de censura se han desarrollado muchas actividades que han permitido pues una sostenimiento de la industria ante situaciones de empresa eran realmente complicado este gobierno ha respondido intentando ayudar a buscar inversores tener la capacidad de mantener ese empleo hemos conseguido también creo que con la certidumbre política que este país sea creíble sea creíble en la esfera internacional donde hemos ganado muchos enteros en nos permita en determinados sectores productivos fundamentalmente en el asociado a la transición ecológica como el de las energías renovables que vayamos en la convertirnos en una potencia en esta materia en materia tecnológica yo creo que este es un gran país que está haciendo grandes cosas que necesitan expandirse que necesitan crecer pero que te mente se necesita de un gobierno que pueda estabilizar todas estas cuestiones y que nos permita llevar a cabo siguientes funciones siguientes tareas como el plan de industria o como la materia educativa tan importante para la formación del capital humano que están pendiente justamente de la conformación del gobierno una cuestión muy pendiente también que usted conoce bien porque ha sido consejera de la Junta Andalucía que sabe bien de lo que habla y que afecta a las comunidades autónomas el Gobierno central deuda 4700 millones de las autonomías de esas entregas a cuenta del sistema de financiación hay algún mecanismo reclamando desde activamente en todas las comunidades autónomas de todos los bienes autónomos hay algún mecanismo legal para que el gobierno revierta esta situación de los inconvenientes las consecuencias de los efectos secundarios que diríamos en los médicos que tiene que tiene el que no haya presupuesto que significa que claro ninguna de las administraciones podrán supervisión entregas a cuenta ni tampoco el apunte respecto a cuál van a hacer la devolución para para el año que viene es un tema bastante delicado es un tema que preocupa y como esté bien soy especialmente sensible con este tema porque lo he vivido en carne propia el señor Montoro defendida que sin presupuesto no se podían actualizar las entregas a cuenta yo defiendo lo contrario creo que hay que actualizar la cuenta y casi teníamos convencido ya a la Abogacía del Estado de que la ley lo permitía pero claro lo que se nos traslada es que con un gobierno en funciones sin presupuesto y con un gobierno en funciones como el doble salto con tirabuzon no obstante yo confío en que el primer decreto ley que se apruebe espero que ya espero que en el verano porque la investidura se puede abrir camino sea justamente el actual las entregas a cuenta porque es tesorería que necesitan las comunidades autónomas y quiero trasladar un mensaje de tranquilidad que ahí está el Gobierno de España para auxiliar y para echar una mano y que espero que esta situación transitoria de que no tengamos gobierno se resuelva cuanto antes pero son efectos que se producen por el hecho de estar en funciones y animo a que las comunidades gobernadas por el Partido Popular anime al partido para la tensión para posibilitar el desbloqueo también de las cuentas de comunidad es complicado por eso he hablado varias veces la palabra presupuesto lo de tener presupuesto para el 1 de enero de 2020 complicado hoy posible harto complicado yo imposible no lo diría todavía porque en el mes de septiembre puede haber gobierno y podemos inmediatamente tener ya por lo menos el borrador del anteproyecto de presupuesto para que empiece ya su tramitación difícil difícil los tiempos y hace un tiempo muy ha cortado pero absolutamente imprescindible proyecto de presupuesto que tenemos un presupuesto prorrogado del año 18 es verdad que fue un presupuesto que entró en vigor en el mes de junio es decir que que lleva un año sin mí me permite deligencia pero que no sería bueno ni conveniente entrar en el año 2020 con el presupuesto prorrogado del año 2018 sería inédito la primera vez que en este país se produce una prórroga dos años consecutivos de un presupuesto y por tanto es una situación no deseada así que también en este sentido fundamental vital que cuanto antes se conforma el gobierno no era como estamos hablando con María Jesús Montero ministra de Hacienda que como tú no sabes de Sevilla barrio de Triana no pero principalmente como se utiliza una cosilla preguntarle por lo ocurrido en Navarra donde sus compañeros del PSN han llegado a la Comunidad Foral gracias a la estación de acuerdo y entiende que haya socialistas subirme agrupación de Triana molestos por llegar al poder gracias a la impresión y la atención del partido Arnaldo Otegi y yo creo que en primer lugar hemos trasladado en todo momento que no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo ni a ningún tipo de pacto con Bildu y estaría remarcar lo creo que el Partido Socialista tiene una hoja de servicio impecable en la lucha contra el terrorismo tiene víctima dentro de su fila de personas que murieron asesinadas y por tanto me parece una en fin una frivolidad plantear que el Partido Socialista en algún momento tiene ningún tipo de coqueteo ningún tipo de Estado con personas o con formaciones políticas que han estado o estaban cerca del ámbito del terrorismo nuestro país que no cuando tú eso lo gratis no dan nada es que no creo que no creo que sea justo para mí partido el que se haga ese tipo de planta miento cuando la realidad de Navarra has ido que había 1920 diputados que pertenecían a uno de los bloques 3 diputados que pertenecían a otro bloque y la pregunta sería si Bildu hubiera votado en contra entonces tendríamos que ingerir que había hecho un pacto con cola derecha de este país porque claro aquí siempre se lee la votación de estas formaciones políticas dependiendo de lo que la derecha le interese civil llega a votar que no los ciudadanos tendríamos que haber entendido que había hecho un pacto a la derecha de este país para impedir que el Partido Socialista gobernara en la Comunidad de Navarra sería absurdo verdad igualmente absurdo es pensar que las pensión que ni siquiera el voto a favor la extensión de una forma política que lo que ha hecho es que 20 frente a los 20 que tenía el bloque de derecha prosperará los 23 porque éramos mayoría en el bloque izquierda salida camino y creo que hacer de la política permanentemente un tira y afloja en materias tan delicada como el terrorismo me parece que un despropósito que deberíamos de eliminar de nuestras prácticas políticas porque fue unánime la de de la sociedad española frente a ETA y creo que de esto el Partido Socialista no tiene nada que explicar porque en sus propias carnes pago con su sangre el propio a las propias víctimas que entregó al terrorismo después de tantos años de lucha incesante no entonces es normal que me especialmente cuando me recordaba que en esa posibilidad de que planteaba el Partido Popular de que sea para personas que me recordaba y así que me parece que está ganó las elecciones en las generales aquí también se puede arreglar ese momento porque la Canon Navarra suma bueno pero que una cosa es que lo que el blog de la oposición sube una mayoría que no ocurre en España es que en España el Partido Popular Vox y ciudadanos no suman mayoría y por tanto no tienen capacidad de conformar una alternativa cosa que si ocurre en Navarra en donde el Partido Socialista si puede conformar una alternativa insisto 23 diputados frente a los 20 que presenta Navarra suma con el resto de sus por tanto en la extensión de Bildu lo que hace simplemente es que allí la mayoría se exprese de los 23 diputados frente a los que tenía la derecha pero insisto es que es que hay un acuerdo un pacto con Bildu cuando nada de eso ha habido cuando lo que lo que se ha producido una pensión de esta formación política y cuando el Partido Socialista no tiene ni una sola tacha en materia de lucha contra el terrorismo pues me parece un despropósito por terminar señora ministra volviendo al punto de partida donde comenzamos si yo tuviera que pedir un pronóstico elecciones elecciones o acuerdo que me lumbra pronóstico me gustaría un deseo y me gustaría trasladar a la totalidad de la formación es política que no he presentable que no es oportuno que volvamos a llamar a los ciudadanos a las urnas porque ellos ya hicieron su trabajo y nosotros tenemos que resolver una tarea que no es fácil si hubiera sido fácil estaría resuelta y en la que fundamentalmente de lo que se trata es de respetar la voluntad popular yo creo que eso podemos estar de acuerdo en otras cosas podemos discrepar las formaciones políticas pero todas podemos estar de acuerdo que el Partido Socialista saco el doble de escaño en más del doble de votos que sacó la siguiente fuerza política que no hay una alternativa al señor Sánchez y que sería bueno que pudiéramos ya conformar gobierno que cada uno haga la oposición con la dureza que quiera que venga ustedes que las palabras son altisonantes y son palabras algunas veces incluso si me apuran ofensivas pero bueno más allá de la conservación de cada uno que se pueda conformar un gobierno que podamos seguir adelante con nuestro Programa de Transformación de este país con toda su potencialidad con todo su crecimiento y que nos pongamos ya manos a la obra porque hay mucha tarea que no puede esperar dicho esto reflexión es lo que pido en estos meses de verano donde todos tenemos buenos propósitos para comenzar después de las vacaciones el que las tenga para poder comenzar la llegada del curso y por tanto vuelvo a hacer un llamamiento y lo haré hasta el último día porque devolver la palabra Aló Ciudadano creo que los ciudadanos no lo van a comprender y creo que es una molestia innecesaria puesto que ya se han pesado y se expresa con claridad y la realidad a veces se rozan muchas otras coinciden y otras no tanto habrá que ver lo de María Jesús Montero ministra de Hacienda agradecemos mucho que ha estado esta mañana en el blanco te gusta un buen día un abrazo para vosotros gracias