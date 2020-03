El ministro de Sanidad, en COPE: "Hay posibilidades de evitar una evolución del coronavirus como la de Italia"

El ministro de Sanidad Salvador Illa asegura que su Ministerio y la comisión de seguimiento del coronavirus están trabajando para evitar una evolución de la enfermedad como la que ha ocurrido en Italia. En una entrevista este lunes en COPE, el titular de Sanidad considera que hay posibilidades de "evitarlo" pero España tiene la obligación de prepararse "ante cualquier escenario posible". "Estamos aplicando las medidas que nos recomiendan los expertos. No tenemos la certeza de que no acabe ocurriendo lo mismo que en Italia, pero hay posibilidades de evitarlo", ha asegurado. Illa asegura que su Ministerio está dando a la población toda la información disponible sobre el coronavirus y alaba la coordinación que está llevando a cabo con las Comunidades Autónomas, que tienen las competencias en salud pública.

Illa ha descartado de momento suspender actos multitudinarios como conciertos o festejos próximos como las Fallas al igual que cerrar colegios. "Creemos que a día de hoy no serían medidas eficaces. Nuestras decisiones en este sentido han de ser siempre consistentes y coherentes", ha asegurado. Sin embargo, el ministro no descarta finalmente ejecutarlas si la evolución de la enfermedad es más seria. "Tomaremos todas las decisiones guiados por el interés de proteger a la ciudadanía", ha dicho. Tampoco ve "eficaz" tomar la temperatura en los aeropuertos a ciudadanos que procedan de las zonas de mayor riesgo. "Sólo un 55% de los afectados por coronavirus presenta como primer síntoma la fiebre. Italia tomó esta medida pero no ha sido eficaz. Hemos aumentado mucho la información en aeropuertos y no descartamos otras medidas", ha dicho.