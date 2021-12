Miguel Ángel Muñoz, en 'Herrera en COPE': "La terapia es el gimnasio de las emociones"

Miguel Ángel Muñoz, ha desarrollado su trayectoria profesional tanto en la música, el teatro, la televisión y el cine. Se formó en la escuela de Juan Carlos Corazza, en Madrid, y también estudió en Los Ángeles en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

Debutó con 12 años en el cine con El Palomo cojo, del director Jaime de Arminán, junto a actores como Paco Rabal y Carmen Maura. También en la gran pantalla le vimos en Gente Pez (2001), Desde que amanece apetece (2006), No controles (2010) o Tensión sexual no resuelta (2010). Su última incursión en el cine ha sido en What About Love, junto a Andy García y Sharon Stone.

Pero su carrera más importante se desarrolló en televisión. Participó en Al salir de clase (1997-1998) y fue uno de los protagonistas de Un paso adelante (2002-2005). Esta serie se convirtió en un fenómeno juvenil de la que salió el grupo musical UPA Dance, que también formaron los protagonistas de la serie, además de Miguel Ángel, Pablo Puyol, Mónica Cruz y Beatriz Luengo. La serie se vendió a 65 países convirtiendo a sus protagonistas en auténticos ídolos juveniles en medio mundo.

Pero su faceta más humana, la descubrimos a raíz de la pandemia con su tata, Luisa Cantera, la entrañable hermana de su bisabuela que le cuidó cuando él era un niño. Por ello, se ha convertido en el director de la película/documental "100 días con la tata", que se estrenará el próximo 29 de diciembre.

"En la película hay sesiones de terapia, real. Es abrir nuestro corazón y mostrarlo al público. La terapia es el gimnasio de las emociones, nos enseñan mucho a cuidarnos por fuera, pero no por dentro. Es extraordinario que una mujer de 97 años, sea influyente en el mundo".