El mensaje de Rosa Díez al "feminismo de izquierdas" por su silencio ante la noticia de Díaz Ayuso

Rosa Díez ha dejado como propina un tuit que hace mención al polémico artículo publicado sobre el vestuario que Díaz Ayuso usó en su toma de posesión. Díez ha señalado que este tipo de información "es basura, repugnante y machista". "Me parece que a los políticos se nos debe criticar por lo que hacemos, pero no esto. Este artículo señalando a la mujer cómo va vestida no hubiera sido posible sobre una mujer de izquierdas. Ha habido un silencio estruendoso. Y si se hubiera hecho sobre una mujer de izquierdas, la reacción de la progresía oficial feminista hubiera sido contundente. El feminismo progresista de izquierdas se ha callado salvo contadas excepciones. Y a mí me parece una cosa muy denunciable", ha concluido.