El mensaje de Herrera tras su aparición en 'Salvados' junto a Évole

Tras la emisión del programa, líder de audiencia este domingo, los oyentes de COPE han querido conocer los detalles de dicha entrevista. "La que has liado con el bueno de Évole diciendo que votas al partido comunista", ha dicho el defensor del oyente, Antonio Naranjo, después de que Herrera dijera ayer con su guasa habitual que votó al Partido Comunista del Pueblo Andaluz porque "son enternecedores”. "Es una escisión del partido comunista del pueblo español. Que es mucho más de izquierdas que el partido comunista. Yo cuando me pongo a votar me pongo a votar", ha dicho entre bromas.

Sobre el programa, Herrera ha señalado que se lo pasó muy bien con Évole. "Él y yo tenemos notables diferencias de criterio, pero eso no es óbice para que nos llevemos muy bien. Vino a Sevilla, echamos un rato muy bueno e hicimos un programa sobre las elecciones en Andalucía y Vox bastante moderado. Ha sido el programa más visto de toda la semana. Enhorabuena a LaSexta, a Évole y yo estoy muy contento".

El comunicador también ha explicado el porqué de su intervención en 'LaSexta'. "Los muy cafeteros no entienden por qué yo voy a LaSexta. No sólo voy a ir a LaSexta, también voy a ir a TV3. Que es lo más. Hay que ir a todas las partes con normalidad", ha concluido.