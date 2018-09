El mensaje de Herrera a Pedro Duque

Tiempo de lectura: 1



A juicio de Herrera, Duque compareció nervioso ante la prensa "porque se le nota que él lo que sabe es subir a cohetes". "Él creó una sociedad patrimonial para gestionar sus casas y eso, eso es perfectamente contemplable siempre que tú le pagues alquileres a tu sociedad. Es decir, tú tienes que pagar un alquiler por vivir en la casa de la que es propietaria una sociedad de la que tú eres propietario o administrador general. El autoalquiler. Y eso él no lo hizo. No declaró ingresos, no tenía actividad. Es decir, era meramente instrumental", ha detallado.