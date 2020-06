El mensaje de Herrera a Jorge Javier sobre su interés por fichar a Belén Esteban

Este martes, Carlos Herrera ha entrevistado a Manuel Villanueva, Director General de Contenidos de Mediaset. Durante la charla, el comunicador de COPE ha agradecido que por fin pudiera salir en "Sálvame" durante el confinamiento. "Yo le he dicho muchas veces a Jorge Javier': 'Todo lo que me quieres y no me sacas en Sálvame'", ha dicho Herrera, exponiendo su buena relación con el presentador catalán. Durante su intervención, Herrera recordó que hizo una predicción de cómo sería el calendario de desconfinamiento "que se cumplió palabra por palabra".

Por último, Herrera ha hablado sobre su interés por el fichaje de Belén Esteban. "Ayer lancé una OPA cariñosa para fichar a Belén Esteban, para decirle que aquí también tenía su casa además de en Telecinco. Pero no se la voy a quitar a Jorge Javier, que es amigo mío", ha aclarado.

Manuel Villanueva ha definido a "Sálvame" como "un circo de cinco pistas"."Es un programa que vive cada día muy pegado a todo lo que sucede. Todo el mundo se pregunta si hay un guion predeterminado. Hay una escaleta, pero también hay mucha improvisación", ha dicho el director general de contenidos de Mediaset, recordando que el espacio hizo su máximo histórico de audiencia durante las semanas de confinamiento.