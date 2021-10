Martínez-Almeida, en COPE tras los pitidos a Sánchez en el 12-O: "Ha perdido el pulso de la calle"

El alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida cree que los sonoros abucheos de este martes a Pedro Sánchez durante el desfile militar del 12-O son un claro reflejo del "sentir de la calle". En una entrevista en el programa "Herrera en COPE", el regidor de la capital de España señala que cada vez que Sánchez tiene un acto público - "las escasas veces que lo hace" - es pitado. "No es algo que pase sólo en el 12-O. Sánchez ha perdido el pulso y el sentir de la calle".

Martínez-Almeida considera que el presidente ha decidido atacar frontalmente a Madrid para favorecer sus intereses electorales. "No admite que en Madrid se vota poco al PSOE. Pero Madrid no se reconquista diciendo que somos machistas, racistas u homófobos. Haciendo eso sólo consigue sacar un rédito político miserables en el resto de España a costa de enfrentar unos territorios con otros", le ha dicho. En este sentido, cree que su anuncio de descentralizar administraciones obedece simplemente a su estrategia de confrontación con Madrid. "Sánchez no se equivoca buscando el interés general de España, sólo acierta cuando busca su interés propio. Es lo que le guía. Para su interés particular, cree que enfrentarse a Madrid le da rédito político sin darse cuenta de que lo que hace realmente es perjudicar a España", ha dicho.

El alcalde de Madrid también afea que Sánchez no se dirigiera a Casado ni durante los actos del 12-O ni en todos los meses previos. "No es una cuestión de cortesía llamar al líder de la oposición, sino un deber institucional. Casado ya ha demostrado que no tiene problema alguno en hablar con Sánchez. El problema es que el presidente no descuelga el teléfono", ha explicado. El propio presidente también llegó apenas segundos antes de que lo hiciera el Rey para evitar encuentros incómodos y los abucheos que igualmente acabó recibiendo. "Me parece difícil que haya un error protocolario de estas características", ha dicho el alcalde.