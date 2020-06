Maroto: “Cuando alguien como Sánchez justifica un acuerdo con Otegi está diciendo que es un político más"

Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado, ha condenado “gravemente cualquier atentado contra los derechos humanos y contra la dignidad de las personas. El acto de brutalidad a ese ciudadano negro pues es condenable y condenado por tanto queda”.

El portavoz del PP señala que “la hispanofobia que existe y que se cultiva a veces hasta dentro de España y esto es lo más lo más penoso, y por tanto condenamos también la falta de defensa de la historia de España fuera de nuestro país y también dentro de nuestro país y de nuestra propia cultura”.

Maroto ha anunciado que esta misma mañana su partido “va a presentar al resto de grupos políticos en el Senado una iniciativa para exigir la verdad histórica, para exigir que se cuente la verdad de la contribución, de la gran contribución, por cierto que ha hecho, que han hecho muchos de nuestros antepasados en el continente americano y para que no haya revisionismo histórico y anulación de toda la verdad de esa contribución y para que no se cometan las estupideces de asociar figuras como la de Cervantes al racismo o cosas similares como estamos viendo desgraciadamente en muchas de las calles donde las esculturas de estas celebridades españolas pues están presentes”; con la intención de “ver si grupos como como Bildu, el PNV o ERC apoyan que la cultura española y nuestras figuras históricas no son revisadas o eliminadas, no somos incautos, sino para poner al Partido Socialista con la mejor de las intenciones en la tesitura de tener que elegir entre sus socios y agradar a sus socios que sí están encantados con todo esto o simplemente defender ya no el patriotismo sino el sentido común, la esencia de que uno es español y lo es lo es siempre y en cualquier circunstancia. También cuando tiene que decir lo siento, a mí sí me molesta que a Colón se le corte la cabeza de una estatua o se le ponga el nombre de racismo especialmente cuando no hay más que leer cualquier libro que no juegue precisamente a esto de la hispanofobia, cualquier libro por ejemplo el de Roca Barea para conocer que la aportación de los españoles en Hispanoamérica da 100.000vueltas a lo que hicieron otras culturas como la anglosajona, no es una mejor que la otra, pero sí la contribución de España en Hispanoamérica y por tanto en el continente americano”.

Con la esperanza de que “al menos en esto, el PSOE esté de la mano no del PP sino de la mayoría de españoles que no queremos permitirnos cómo se produce todo esto con el beneplácito también de un gobierno en España”.

ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO DE UNOS JÓVENES VASCOS

Maroto se ha referido al vídeo en el que unos jóvenes vascos ensalzan a ETA manifestando que es “muy desagradable escuchar esto para cualquier persona que haya hecho política en el País Vasco, que hay que haya tenido que ir escoltada precisamente por defender algo tan básico como la libertad”.

Recordaba el portavoz del PP que “el otro día se lo decía a Sánchez, Sánchez ha estado jugando para buscar cualquier excusa, para encontrar para justificar sus vergonzosos acuerdos con Otegi y ha sido capaz de buscar incluso, pues ha hecho acusaciones como que se pactaron los presupuestos del Partido Popular con Bildu cuando era alcalde Vitoria cosa que ha sido desmentida por completo por los medios de comunicación. Y yo le decía a la cara, Sánchez la gran diferencia entre usted y cualquiera de nosotros es que nosotros éramos el enemigo de Bildu y usted es ahora su amigo, la diferencia es que nuestros gobiernos representaban para ellos una amenaza y sus gobierno, los de Sánchez, representan ahora una oportunidad. Cuando alguien como Sánchez justifica un acuerdo con Otegi para cualquier asunto, aunque sea una reforma de la reforma laboral, está diciendo a una generación de vascos y por tanto también del resto de españoles que es un político más, que todo aquello que no condenan pues queda como olvidado y que seguimos pasando página. Si a esto unimos una educación en el País Vasco dominada por un grupo con un gobierno nacionalista dónde se pone el énfasis en algunas cosas y en otras no, acabamos escuchando vergüenzas políticas como las que hemos oído en este corte”.

Lamenta Maroto que “se pregunte a unos niños quién es Miguel Ángel Blanco y simplemente no tiene ni idea, o se les enseñe una fotografía de Ortega Lara a la salida del secuestro a unos niños y se preguntan si es un yihadista”.

Y recalca “cuando alguien no pone el interés en educar bien a una generación para que no se vuelva a cometer nunca más un error histórico como el terrorismo suceden cosas lamentables como esta. Es una generación que no tiene conciencia de lo que pasó y a lo mejor no son ellos los culpables sino como quienes han consentido, consienten, que se les eduque en esa doble vara de medir o en ese histórico que deja atrás la dignidad, la justicia, la memoria de muchas víctimas y la propia historia de nuestro país”.