Mario Vaquerizo, en 'Herrera en COPE': ''Se vive bien al margen de la industria porque te da seguridad''

No es la primera vez que Mario Vaquerizo viene a COPE, ni será la última. De hecho, fue compañero de María José Navarro en ''Al sur de la semana'', un programa de fin de semana de COPE. ''Somos obreras mediáticas'', comenta en nuestros estudios centrales.

Hoy se ha pasado a presentar ‘Orquesta Nancy’, el último trabajo de Nancy Rubias. La banda nació en 2004 y este es su sexto disco. No se trata de temas propios, sino que recogen 19 versiones de canciones muy típicas de las orquestas de verano. Llevaban cinco años sin grabar y han optado por las versiones. Un repertorio que es como Mario: ''Yo soy para todos los públicos, no soy nada sectario''. Para él, su orquesta es servicio público que van de pueblo en pueblo, de verbena en verbena.''Entretener no es algo que yo fuerce, sino que sale de forma natural. Y me gusta que me entretengan'', añade.

Canciones como 'El rey del Glam', temas de Bowie y Kiss... sobretodo españolas. ''Venimos del circo. Nos gusta una imagen, una puesta en escena y buenas canciones''. Sin embargo, el estilo de las Nancy Rubias no es lo ordinario, y es que no tocan con instrumentos en directo, van con música grabada. Por eso se les dice que están fuera de la industria. ''La industria está bien, pero también se vive bien al margen de la industria, porque te da seguridad''. Y en esto, Mario está creando escuela.

Vaquerizo no ha rehuido los charcos que le ha propuesto María José Navarro, especialmente el anuncio que hizo para Madrid. ''Madrid es la mejor ciudad del mundo. Nadie te pregunta de dónde vienes. Habría hecho el anuncio para cualquier partido político''. Y con sus haters, tiene claro que hay mucho sectarismo en la opinión, aunque le beneficie en redes sociales.

Si Mario se caracteriza por algo es por decir lo que piensa. Aunque a veces le supone dudas: ''Llegué a pensar que no debía decir lo que pienso, pero eso es un ejercicio peligroso de autocensura''. Pero no para de trabajar, está imbuido en muchos proyectos enfocados a eso que tanto le gusta: entretener. Sea en radio, televisión, cine o música.