María José Cantudo revela a Carlos Herrera lo que le ha quitado el sueño: "He estado sin dormir"

La filmoteca Nacional acaba de rendir un homenaje a María José Cantudo, musa del cine español, también del cine de terror, motivo por el que ha visitado este jueves "Herrera en COPE", entrevista que han aprovechado comunicador e invitada para repasar la vida de la actriz y productora.

La Cantudo ha confesado a Carlos Herrera que ella no quería ser estrella "ni quería ser nada. Yo quería diseñar", pero recordaba que se quedó embarazada con 17 años y como su marido, el cantante Manolo Otero, no tenía trabajo entonces y a ella sí le surgían ofertas "tuve que dejar a mi hijo con mis padres porque tenía que trabajar".

"He estado sin dormir"

María José Cantudo, estrella en nuestro país durante la década de los 70 y parte de los 80, no entiende como admitía en "Herrera en COPE" que se la conozca por tan solo un par de películas, no las mejores de su carrera y se ignore toda su trayectoria internacional,"en Alemania hice tres o cuatro series importantísimas y no se decía nada; igual que en Chile y aquí no se ponían esos éxitos míos".

A sus 70 ños y aunque sigue conservando un físico envidiable, "he sido una mujer muy guapa con un cuerpo impresionante y también he sido musa del terror porque a algunos hombres les daba miedo", ya está lejos su paso por la gran pantalla y el teatro, ahora su quiere triunfar en el diseño de ropa y joyas. "He tenido un problema grave de salud, y como siempre, ahora estoy preparada para hacer una buena colección e incluso de joyería". Colección muy especial en la que todas las prendas llevarán la letra M, "a mí la letra M me ha dado mucha suerte. La M de maría, de mujer, de Madrid porque Madrid es muy imporante para mí. Una colección para la mujer, con pantalones que les servirán para siempre, quimonos con esa M".

Pese a estar acostumbrada a las cámaras, a ser protagonista en las revistas del corazón, María José Cantudo le ha confesado a Carlos Herrera lo ilusionada que estaba con la entrevista, tanto que "esta noche he estado sin dormir". Emoción por estar delante de Carlos, "hacía tanto tiempo que no hablaba contigo... tenía unas ganas enormes de hablar contigo. Ha sido todo un orgullo y una satisfacción poder hablar contigo. Me voy plena".