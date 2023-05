María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, en Herrera en COPE

Las asociaciones de jueces y fiscales tienen hasta el lunes para estudiar la propuesta de adecuación salarial que el Ministerio de Justicia les ofreció en el primer encuentro de la mesa de retribuciones. La propuesta asciende a 44,5 millones de euros en total, destinados a mejorar los salarios de jueces y fiscales, sin contemplar la subida de los trienios y la subida para las guardias.

De momento mantienen la convocatoria de huelga a partir del 16 de mayo -por si no llegan a un acuerdo-. Una huelga que supondría la paralización total de la Justicia española, que se acumularía a lo que ha supuesto la huelga de letrados y que podría afectar a tres millones de causas.

¿Qué puede pasar? ¿Cómo valoran los representantes de jueces y fiscales la oferta que ha puesto el Gobierno sobre la mesa? Para dar respuesta a estas cuestiones ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura que lo primero que ha dejado claro es que "estamos esperando al lunes a la próxima reunión".

Lo que no niegan jueces y fiscales es la satisfación que les produce que se cumpla la ley, "estamos satisfecho porque se ha cumplido la ley de 2003, porque desde entonces no se ha llevado a cabo ninguna revisión del salario, ninguna revisión en 20 años y sí tuvimos una bajada con Rodríguez Zapatero y todavía no hemos recuperado esa bajada", explica la presidenta de la APM a Carlos Herrera.

"La propuesta del Gobierno es en torno a una subida de un 6 %, y hay cuestiones que no se han subido en todos estos años, compañeros, jueces, que están en partidos judiciales con menos de tres juzgados, están igual que yo cuando comencé la carrera hace 25 años, cobrando lo que antes eran 25.000 pesetas y ellos cobran 152 euros, cobrando lo mismo que hace 25 años por una guardia de una semana, no una guardia de un día", expone María Jesús del Barco.

"Hay dinero para lo que interesa"

Ante lo dicho por la ministra de Justicia, Pilar Llop, vestida de gitana en la Feria de Sevilla, de que no era el momento de pedir subida de sueldo, de que no hay dinero cuando desde Economía dicen lo bien que van las cuentas, la presidenta de la APM tiene claro que “solo basta ver el Boletín, ver el presupuesto de cada ministerio y ver que hay dinero para lo que interesa y cuando interesa. Estamos escuchando todos los días que España va bien, en abril se ha creado empleo, y si se crea empleo se genera dinero y el Estado recauda. Decir que no hay dinero la semana pasa cuando el día antes habíamos escuchado todo lo contrario del presidente, es una excusa poco aceptable. Ayer vimos que sí hay voluntad negociadora, estaban los secretarios de estado de la Función Pública y de Justicia, a partir de ahí, ya veremos", afirma.

Y se pregunta, ¿hay dinero para satisfacer la demanda de jueces y fiscales? "Pues el dinero y, eso es la política y lo que deciden los gobiernos, lo gastan cada uno en lo que quieren, pero como juez me duele bastante ver cómo están los juzgados, cómo no se creen los juzgados suficientes para tener la capacidad de asumir la cantidad de trabajo que cada día entra y luego ver otras campañas, otros gastos, me parece más importante para los ciudadanos el que puedan acceder a la tutela judicial efectiva que es un derecho fundamental frente a otras cosas que no son derechos fundamentales. Creo que no vale la excusa de que no hay dinero porque con ver el BOE vemos que sí hay dinero ".

La huelga de letrados y lo conseguido por ellos en la negociación, ¿les ha llevado a plantear esta huelga? "A nosotros, el año pasado, nos dijeron que no era posible una subida al margen de la que había pactado el Ministerio de Hacienda con los sindicatos de la función pública que era para regularizar la subida del IPC y que no era posible una subidaal margen de la subida de los funcionarios, nosotros dijimos si no es posible, presentamos una demanda porque queríamos que se cumpliera la ley, que ayer comenzó a cumplirse la ley. Como hemos visto que sí se pueden hacer subidas y lo hemos visto con los letrados de la Administración de Justicia, que han hecho una reivindicación que consideraban legítima, pues parece que sí hay dinero, pero es que nosotros, por ley, tenemos que pactar a parte, ley con la que se garantiza a través de la independencia económica, la independencia judicial, ¿por qué? Porque está recogido en nuestra Constitución, porque está recogido en la ley orgánica y porque lo dice Europa en diferentes resoluciones y alguna vez hay que obedecer a Europa, no solo cuando nos interesa", responde la presidenta de la APM.

María Jesús del Barco considera legítimas las reivindicaciones de funcionarios y de abogados de oficio, pero recuerda que "los jueces y fiscales tienen un régimen a parte, los jueces y fiscales no construimos nuestras reivindicaciones contra nadie", asevera.

La voluntad no es hacerse rico con esto de ser jueces

Si no llegan a un acuerdo y deciden parar, ¿cuándo calcula se puede recuperar el ritmo normal de la Justicia? "Al perro flaco todo son pulgas, si a la situación de retraso endémico le añadimos una huelga de jueces, habrá un grado de perjuicio para los ciudadanos que es lo que queremos evitar, por eso hemos dado el margen de dos semanas y por eso vamos con esperanza a la reunión del lunes. Esperanza no quiere decir ir como tontos a lo que nos den, vamos a estudiar lo que se dijo ayer en el Ministerio con tranquilidad y veremos cómo están las cosas el lunes. La voluntad de los jueces no es hacer huelga, es llegar a un acuerdo razonable, no pedimos por pedir ni queremos hacernos ricos con esto de ser jueces, pero ser prudentes no es conformarse con lo primero que te den o lo primero que te digan, habrá que negociar para evitar que haya huelga a partir del día 16 y evitar ese perjuicio a los ciudadanos, esa es nuestra voluntad y veremos si el Gobierno a través de Hacienda y Justicia quiere llegar a un acuerdo también".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los jueces también piden más medios materiales y personales, “nosotros, el año pasado, tuvimos diversas reuniones en las que se trató el tema de las guardias y los trienios y esas reivindicaciones siguen ahí y vamos a ver cómo se materializa en la reunión del lunes. La mesa, es la mesa de retribuciones y no hay que sacarla del contexto y otras reivinciaciones al margen de la reivindicación salarial que es lo que dice la ley, pero se necesitan más juzgados. El año pasado se pidieron 177 juzgados y la respuesta fueron 70, este año va una solicitud de alrededor de 300 juzgados, pero la respuesta del Ministerio será raquítica como siempre", asevera.