"Maquetos lives matter": El baño de realidad de Herrera a Bildu tras su defensa de las revueltas en EE.UU.

En su monólogo de este jueves, Herrera ha recordado el pasado de los herederos de ETA. "Bildu, los socios del PSOE en Navarra y con los que Sánchez ha pactado la reforma laboral española, puso este miércoles sonido a un tuit sobre los disturbios raciales en EE.UU. diciendo que ellos quieren una Euskal Herria libre de racismo, como si Mineápolis estuviera al lado de Vitoria. Los herederos políticos de ETA, la banda criminal que asesinó a más de 800 personas por motivos políticos y etnicistas, se solidarizan con los negros de Estados Unidos. Es decir, los que no condenan a los que provocaron un éxodo de vascos y no vascos - y no cometieron un genocidio porque no pudieron - ahora están preocupadísimo con la discriminación de determinados colectivos de seres humanos. Es enternecedor ya escuchar en inglés a Mertxe Aizpurua, es que te reconcilia la vida. ¡Ay, Mertxe! Solo te faltó decir maquetos lives matters. Chacurradas lives matters. Qué involucrados estáis ahora contra el racimo los que llamabais perros a los españoles de fuera del País Vasco a los españoles que considerabais vosotros que no eran vascos y que estaban en el País Vasco. Bueno, perros y coreanos, anchurrianos…"ha dicho Herrera.

El comunicador considera que los "supremacistas vascos" diferenciaron a la gente "hasta por el tamaño de las orejas". "Y ahora, fíjate, adalides de la defensa del respeto racial. Si los afroamericanos se les hubiese dado en siglo 19 por emigrar al País Vasco y hubiesen osado hablar su idioma, al margen del vascuence y hubiesen votado partidos constitucionalistas… bueno los hubieseis tratado maravillosamente bien. Lo de Arzalluz: "Prefiero un negro que hable euskera que un vasco que hable castellano. Y ahora estos van de solidarios con el antirracismo", ha concluido.