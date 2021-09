Manuel Bandera en 'Herrera en COPE': "Me encuentro en uno de los mejores momentos de mi carrera"

Esta mañana, en los micrófonos de "Herrera en COPE" ha estado el actor malagueño, Manuel Bandera. Bandera, a protagonizado grandes producciones del teatro musical como Chicago, La Bella y La Bestia o El Zorro.

Presenta su nuevo proyecto de la obra titulada 'A Chorus Line'. Una obra, donde sus autores, Nicholas Dante y James Kirkwoodtrataron de reflejar en 1975 el ambiente de un escenario vacío de un teatro neoyorquino, su trama central gira en torno a un grupo de bailarines que se encuentran audicionando para entrar a formar parte del cuerpo de baile de un espectáculo de Broadway. La obra explora la personalidad de cada uno de ellos a medida que van relatando sus propias experiencias y los motivos que les llevaron a dedicarse al mundo de la danza. "El que venga a ver la obra, va a observar la esencia de cuando se estrenó el musical original en 1975".

El otro actor malagueño, Antonio Banderas, es codirector de este musical. "Yo estaba tan tranquilo haciendo un tablao en Torremolinos y me llamó Antonio Banderas para participar en este espectáculo. Me empezó a explicar con todo lo que me iba a encontrar. Tuvimos la inmensa suerte de que estuvo la primera semana junto a nosotros. Para mí, que de primera mano, un actor como Antonio me contase toda su experiencia, fue un lujo" ha manifestado Manuel Bandera.

La obra se presenta el 8 de octubre en el Teatro Calderón y estará hasta el 7 de Noviembre de 2021. Las entradas ya se pueden adquirir en internet.