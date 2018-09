Malú: "Tengo la sensación de acabar de parir"

Tiempo de lectura: 1



De parto o de estreno, así está hoy Malú que presenta su decimosegundo álbum. Un nuevo hijo al que ha llamado 'Oxígeno' porque lo componen canciones "que le han arañado el alma", pero le han dado ese aire, ese oxígeno necesario para seguir adelante.

"Un disco que me ha llevado dos años hacer" señala en 'Herrera en COPE' Malú que, en ese tiempo, ha vivido "con miedo por que se me caducaran algunos temas", por eso al ver el disco en el mercado, "tengo la sensación de que acabo de parir, siento como esas madres cuando acaban de dar a luz, que tengo al bebé en los brazos, cansada por el tiempo que me ha llevado casi tres años, pero feliz".

Un disco en el que Malú se desnuda en lo que llama "canciones significativas" como el tema que comparte con Alejandro Sanz sobre un artista fundamental en la vida de ambos, Paco de Lucía. Todo un homenaje bajo el título de "Llueve alegría".