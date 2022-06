Malena Alterio confiesa cómo ha cambiado su vida su papel de Belén en 'Aquí no hay quien viva': "Es un hecho"

Malena Alterio se encuentra en un gran momento profesional. Este año, tiene pendientes diferentes estrenos. Por un lado, 'Espejo, espejo' y, este viernes, estrena 'Mamá no enRedes'. "Es una película que habla de situaciones bastante reconocibles en estos tiempos. Que, de repente, una mujer de casi 50 años decide rehacer su vida sentimental y se apunta a esto de las redes para encontrar a un chico", comienza contando la actriz en 'Herrera en COPE'.

Por otro lado, también ha hablado de su mítico y recordado papel en 'Aquí no hay quien viva' como Belén López Vázquez. A pesar de su larga y destacada trayectoria profesional y de que ya han pasado más de 10 años desde el final de la ficción, a la actriz la siguen reconociendo como Belén. "'Aquí no hay quien viva' tuvo tanta relevancia y es un fenómeno", responde ante si se siente encasillada en ese papel.

"Estamos ya en la tercera o cuarta generación de gente que lo ha visto. Niños pequeños, ahora con las plataformas, se están pasando otra vez los capítulos y se vuelven a reenganchar. Yo contra eso no puedo hacer nada. Ni lucho ni nada. Es un hecho. No me puedo pelear y andar contando mi currículum y diciendo a la gente que, además de Belén, he hecho otras cosas", explica Alterio, señalando el motivo por el que la serie sigue siendo tan recordada.

"Lo que me molestaría es que yo no hubiera trabajado después de 'Aquí no hay quien viva' y que me lo siguieran recordando. Entonces, sí sería como una cruz. Pero, afortunadamente, yo he seguido haciendo mi camino en el teatro, películas... He transitado muchos géneros. Entonces, yo estoy contenta y agradecida de formar parte de la alergia de la gente de alguna forma con 'Aquí no hay quien viva'", asegura la actriz.