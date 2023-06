Luis Merino, exdirector de cadenas musicales: ''Un estudio de mercado no puede programar una emisora''

Luis Merino guarda miles de anécdotas con músicos de dentro y fuera de España. Durante varias décadas se dedicó a la radio musical, llegando a dirigir ''Los 40 Principales'' o ''Radiolé'', entre otras. Hoy ha presentado ''Cuando la música era redonda: con R de radio'', un libro que repasa su trayectoria profesional marcada, sin duda, por Los Beatles. ''Con los Beatles no se debe jugar. Cincuenta años después de su separación siguen en todo lo alto'', confirma el periodista. Tiene más de cuatro mil objetos y materiales de los de Liverpool entre cintas, discos, merchandising, etc. Ha asegurado a Carlos Herrera que una vez al año escucha las 211 canciones del grupo del tirón. ''No puede haber más grado de evolución y riqueza musical en una carrera de siete años, y cambiar la música por completo'', sentencia.

Merino empezó en Valencia, y de un tiempo a esta parte ha entrevistado a Paul McCartney en muchas ocasiones y tiene una gran relación con Gloria Stefan, Miguel Ríos o los hermanos Cano. En su mano a mano con los músicos, afirma que ''los artistas buscan la estabilidad en su carrera y negocio''. El propio Herrera ha compartido con él alguna anécdota y no ha querido dejar de ensalzar el papel de la música en el programa. ''Cuando de repente escuchas una canción de ''Long Road Out of Eden'' en un programa de radio hablada, hay detrás un especialista de música''.

No ha querido dejar de hablar de Joaquín Luqui, del que recuerda la entrevista que le hizo a Mariah Carey. ''Era un genio''. Además, ha dado su opinión sobre la situación de la radio musical actualmente y ha desvelado a Goyo González sus canciones favoritas.