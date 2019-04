Los tertulianos de 'Herrera en COPE', ¿a favor o en contra de la ausencia de Vox en el debate?

Tiempo de lectura: 1



En la tertulia de este miércoles en 'Herrera en COPE', los colaboradores del programa han criticado la decisión de la Junta Electoral Central. Para Bieito Rubido, director de ABC, es una intromisión a la libertad de expresión. "La Junta Electoral Central está para cuidar y salvaguardar la limpieza de las elecciones y hace exactamente lo contrario", ha dicho. Y ha añadido: "El medio que convoca un debate es un medio privado y hay un agravio comparativo: en 2015 los señores de Podemos que no tenían escaño estuvieron presentes en el debate. Así que Vox debería haber estado también". El director de ABC cree sin embargo que Vox está encantado de no poder asistir al debate. "Cuanto menos tengan que explicar, mejor. El que no está encantado es Sánchez, que le interesaba esa escenografía de los tres partidos que ellos consideran franquistas.

David Gistau cre que "el parlamento tiene que acompasarse con la sociedad". "El debate podría haber ayudado a esa homologación. Vox ya es un personaje de la política española. Nos están profanando fronteras periodísitcas. Un contenido de una cadena privada no debería estar sometido a la aprobación del Estado", ha dicho.

Inocencio Arias y Bieito Rubido también han criticado que la propia Junta Electoral Central tilde a Vox de extrema derecha. "¿Pero quién es la Junta Electoral Central para calificar? No se entiende la demonización de Vox", ha dicho Inocencio Arias. "La Junta Electoral Central ha tenido un comportamiento antidemocrático", ha sentenciado Bieito.