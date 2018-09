Los taxistas: "No estamos en guerra con las VTC"

Tiempo de lectura: 1



Julio Sanz afirma que detrás de Uber y Cabify “hay inversionistas, comisionistas, fondos de inversión que han invertido mucho dinero y hacen una huída hacia delante. "Lo que quieren es hacer dinero, no les importas los usuarios”, ha asegurado. Reitera que tanto el taxi como las VTC “tenemos espacio siempre que se cumpla la ley”. En su opinión, no tiene sentido que dos modos de transporte que ofrecen un servicio similar no estén sujeros a las mismas normas. Al taxi le afectan tres normativas, municipal, autonómica y central mientras que a las VTC solo les afecta de forma ligera la central.