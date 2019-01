Los Reyes Magos existen, Gabriel Cruz lo demuestra

Tiempo de lectura: 2



Gabriel Cruz, es un periodista que se propuesto demostrar, para quienes tengan alguna duda al respecto, que los Reyes Magos existen. El origen de losreyesmagosexisten.com es la reacción de Gabriel, en su faceta de padre, a la duda que le planteó su hija después de que una profesora le dijera que los Reyes Magos no eran quienes ella creía que eran, "era una profesora muy guay que puso en duda mi autoridad como padre y mi hija me dice, busca en Google si los Reyes Magos existen. Lo pongo y me encuentro con un discurso único, uniforme de cómo decirle a los hijos que los Reyes Magos no es lo que dicen. Toda una fake news sobre una realidad comprobable porque los Reyes Magos existen, así que esa misma noche me puse a recabar pruebas, periodismo de investigación a fondo y a actualizar y ponerlo al día, lo de los camellos, porque si ahora se da lo prime, los Reyes Magos son lo más prime que hay".

En la web respondes a las preguntas que nos podemos hacer todos como, los Reyes entran en las casas, ¿por qué no actúa la Policía?, ¿por qué no saltan las alarmas? "A ver, legalmente, esa noche tienen autorización, la anuencia de los propietarios de las viviendas y la Policía no puede hacer nada, las empresas de seguridad tampoco, solo ser testigos. Si tienen dudas les piden a los pajes que les enseñen la documentación, pero no pueden hacer nada más" aclara Gabriel Cruz.

¿Van a poder entrar los camellos en Madrid central? "Los camellos solo son para el desfile, para la cabalgata. Este 5 de enero, el Ejército del Aire controla el reparto de los juguetes y vamos a poder ver la logística, cómo entran y salen los Reyes de un lugar a otro".

Gabriel Cruz aclara que entre Melchor, Gaspar y Baltasar no hay ni rivalidad ni competencia con Santa Claus o Papa Noel, "hay gente en todo el mundo que cuenta a sus hijos como es esta tradición que lleva 2.000 años en vigor. No, no hay competencia".

Por si hay duda, y como solo faltan tres días para que hagan su presencia, en losreyesmagosexisten.com se puede ver por dónde van.