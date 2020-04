Los profesores avisan: "Hay un 10% de alumnos que no han recibido clases online y no se les podrá evaluar"

Fernando Trujillo, profesor de la Universidad de Granada en el Campus de Ceuta y coautor del estudio “Escenarios de evaluación en el contexto de la pandemia por Covid-19: la opinión del profesorado”, asegura que el Estado puede garantizar la docencia pero no el aprendizaje. En una entrevista en "Herrera en COPE" este jueves, Trujillo ha asegurado que los docentes "han hecho un esfuerzo ímprobo por convertir un sistema educativo presencial en otro a distancia, pero eso no quiere decir que el proceso de aprendizaje se haya normalizado". "Tenemos un alumnado que no ha trabajado nunca en el universo virtual y tiene un dominio escaso de las herramientas con las que estamos trabajando. Esto puede generar un problema a corto y medio plazo", ha alertado. Por ello, el docente estima que la Educación en España debe caminar hacia "planes de refuerzo en los próximos cursos, aunque eso obligará a una nueva organización escolar y a buscar los recursos que sean necesarios".

El profesor también ha señalado que un 10% de los españoles no habrían accedido a la educación online en estas semanas de coronavirus al carecer de conexión a internet. "El derecho a la educación de este alumnado queda en suspenso y no se le va a poder evaluar. La ministra Celáa no ofrece una solución a esta situación", ha dicho.

Sobre la posibilidad de abrir los colegios en julio, Trujillo ha asegurado que muchos centros no están preparado. "Imagínese colegios andaluces sin aire acondicionado en verano", ha dicho. También ha rechazado que estas clases las dieran voluntarios y ONG's y no profesores. "Ante un problema tan grave confiar en voluntarios no creo que sea lo más adecuado", ha concluido.