Los mensajes de PP y Vox a Herrera que decidirán el futuro de Andalucía

Tiempo de lectura: 1



Pese a los vaivenes en las negociaciones, parece que habrá gobierno. Así se desprende de los dos mensajes que fuentes próximas a la negociación han enviado a Herrera y que el comunicador ha hecho públicos este miércoles. "Me llega un mensaje de alguien próximo a los negociadores por parte de Vox y dice: 'No hagas caso de los titulares. Tienen poco que ver con el tono del documento. No son 19 exigencias. Es un documento para negociar. Se está negociando en estos momentos sin reloj y habrá gobierno'. Mientras, un negociador del PP me dice: 'Habrá Gobierno. Vox utilizará el mensaje de que somos una derecha acomplejada. Pero entre PSOE y cambio, elegirá cambio. Está todo hablado. Querían protagonismo aunque no se han pasado dos pueblos, sino dos comunidades enteras'", ha contado el comunicador en antena.