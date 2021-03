López Miras: “La única justificación de la moción de censura era cambiar sillones y la ambición personal”

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha pasado este viernes por los micrófonos de Herrera en COPE tras el fracaso de la moción de censura presentada por Ciudadanos y PSOE en la comunidad. En palabras del líder autonómico del PP, por contra de las acusaciones de corrupción de la formación naranja, el motivo de este movimiento político era “un intercambio de sillones y la ambición personal”.

“De 6 diputados 4 de Ciudadanos no han apoyado la moción de censura, y es porque no estaban convencidos, entendían que no era el momento y que lo que hacía falta era estabilidad”, apuntaba López Miras en COPE. Una respuesta directa a las acusaciones desde el partido de Arrimadas e incluso de Podemos de haber comprado a los diputados de Ciudadanos que han votado en contra de la moción con tres consejerías. “Al final lo que se había firmado era un gobierno socialista. Si Arrimadas pacta con Sánchez que habrá 6 consejeros del PSOE y 3 de Cs, el gobierno es de Sánchez. Esto no es porque tres hayan pasado a formar parte del gobierno, es porque han querido mantener el acuerdo de gobierno de 2019, y no esta moción que se ha urdido con nocturnidad y alevosía”, aclara.